Amsterdamse Deugmeid begint ‘regenboogactie’, wil in heel Amsterdam-West regenboogvlaggen

Naar aanleiding van de brand in een studentenflat in Amsterdam-West, waarbij een regenboogvlaggen zouden zijn verbrand, is Tirza Gevers een ‘regenboogactie’ gestart. Het leek haar een goed idee om de hele wijk om te toveren tot een toppunt van tolerantie, door overal regenboogvlaggen uit te hangen.

Wie in Amsterdam niet openlijk tolerant is, die krijgt tolerantie keihard door de strot gedrukt in de vorm van regenboogvlaggen. Vanwege een flatbrand, die volgens de Amsterdamse politie ‘lhbti-gerelateerd’ zou zijn, moet nu de hele wijk eraan geloven.

Tirza Gevers is in de veronderstelling dat als je de hele wijk omtovert met regenboogkleuren, dat de tolerantie dan wel toe zal nemen. Het enige effect dat dit gaat hebben, is dat het kleine beetje tolerantie wat homo-haters nog hadden, verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Anti-homogeweld is verschrikkelijk, maar op deze manier wordt het echt niet bestreden. Want hoeveel geld iedereen er ook in pompt, en de inzamelingsactie van Gevers heeft al 5500 euro aan donaties opgeleverd, het overtuigt niemand.

De mensen die zichzelf tolerant vinden hangen zo’n regenboogvlag uit en geven daarmee het signaal naar andere tolerante mensen dat zij héél tolerant zijn. En mensen die niet tolerant zijn vandaliseren de boel en steken die vlaggen gewoon weer in de fik. Vervolgens komt er dan weer een hele hoop ophef, maar verandert er in werkelijkheid niets. Dát is het netto resultaat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat lijkt altijd een beetje het effect te zijn van linkse deugacties. Symboliek boven inhoud en vooral signalen geven in plaats van in actie komen. Als die Gevers écht wat had willen veranderen, dan had ze misschien kunnen proberen om met intolerante mensen het gesprek aan te gaan. Dat leidt waarschijnlijk niet tot meer tolerantie bij haar tegenstanders, maar zorgt er in ieder geval voor dat zij ook weet tegen wat voor types ze het eigenlijk opneemt. We zullen zien of ze de komende weken nog zo naïef is, als er weer een regenboogvlag in de hens vliegt.