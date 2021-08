Femke Halsema gaat zich hoogst persoonlijk bemoeien met verbrande regenboogvlag in studentenflat Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema gaat zich hoogst persoonlijk bemoeien met de studentenflat in Amsterdam waar vermoedelijk een regenboogvlag werd verbrand. Ze trommelt vanmiddag de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bijeen ‘om de veiligheidssituatie te bespreken’.

Normaliter is het nou niet bepaald gebruikelijk dat een burgemeester van een grote stad zich gaat bemoeien met een flatbrand. Maar omdat het hier vermoedelijk om het in de fik steken van regenboogvlaggen gaat, meent Halsema van zich te moeten laten horen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit, GroenLinks) en Femke Halsema lijken er zojuist pas achter te zijn gekomen dat een regenboogvlag en wat gaybrapaden de tolerantie voor LHBTI+’ers in Amsterdam niet bepaald hebben vergroot. De piepkleine intolerante minderheid steekt die vlaggen namelijk gewoon in de fik en lacht erom.

Door jarenlang wegkijken en doen alsof het zin heeft om te roepen dat de stad tolerant is, zitten Femke Halsema en Rutger Groot Wassink nu met hun handen in het haar door die verbrande regenboogvlag in Amsterdam. Dat blijkt ook wel uit de overwogen maatregelen. In het geval van de studentenflat komen ze niet verder dan “een tijdelijke evacuatie van het gebouw of het stationeren van brandwachten”, meldt Het Parool.

Groot Wassink heeft onlangs ook een ‘veiligheidsalliantie’ opgericht, met roze emancipatieorganisaties, de politie en het discriminatiemeldpunt (Mdra). Dat helpt natuurlijk geen ene moer, want het brengt hooguit het aantal incidenten en de voornaamste locaties van die incidenten in kaart (voor zover dat al niet duidelijk is). Het pakt het fundamentele probleem in ieder geval niet aan.

En dat is nou precies het probleem met deze GroenLinks-bestuurders. Eerst wegkijken en daarna net zo lang onderzoeken en meten als maar kan. Vervolgens de resultaten en conclusies niet willen accepteren en nóg meer onderzoeken, praatgroepjes en meldpunten oprichten. Maar wel vol in de schijnwerpers willen staan op het moment dat ze kunnen laten zien dat zich hard willen maken voor de LHBTI+-gemeenschap. Te triest voor woorden.