Wereldvreemd Amsterdam stelt ambtenaren voor andere woorden te gebruiken voor ‘homohuwelijk’ en ‘gaypride’: ‘Niet inclusief genoeg’

Aan de doorgeslagen gekkigheid komt geen einde in Amsterdam. De gemeente heeft een handleiding vol met inclusieve taaltips gegeven aan haar ambtenaren. De gemeente is van mening dat ambtenaren woorden zoals ‘homohuwelijk’ – ‘trouwen voor mensen van gelijk geslacht’ – en ‘Gay pride’ – ‘Amsterdam pride’ – liever niet meer gebruiken. Dit soort woorden zouden niet ‘inclusief’ genoeg zijn.

De gemeente Amsterdam lijkt de intersectionliteit compleet te hebben omarmd en in alle lagen van het stadsbestuur te willen implementeren. Amsterdam moet en zal de belichaming zijn van ‘inclusiviteit’ – althans, de woke-definitie hiervan. Ambtenaren hebben een ‘handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie’ gekregen. En nee, het staat niet vol met normale omgangsnormen zoals mensen met ‘u’ aanspreken of iets dergelijks. Het staat vol met woke-gebrabbel. Zelfs woorden zoals homohuwelijk en de gay pride zijn niet langer meer inclusief.

De gemeente lijkt haast wel een gedachtepolitie te gaan worden met dit soort ‘taaltips’. Ook de Stichting De Roze Leeuw denkt er het zijne van: “De woorden “homohuwelijk” en “gaypride” zijn voortaan verboden voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Is hier sprake van homofobie of doorgeslagen gekkigheid?”

De woorden "homohuwelijk" en "gaypride" zijn voortaan verboden voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Is hier sprake van homofobie of doorgeslagen gekkigheid? pic.twitter.com/18ralmcVkL — Stichting De Roze Leeuw 🇳🇱🦁 (@stderozeleeuw) August 4, 2021

De Amsterdamse gemeente besteedt belachelijk veel tijd én energie aan dit soort nutteloze handleidingen, terwijl ondernemers in Amsterdam verschrikkelijke tijden achter de rug hebben, een flink deel van de binnenstad leeg is komen te staan door de coronacrisis, houdt het stadsbestuur zich liever bezig met het taalgebruik van zijn ambtenaren. Om de vraag van De Roze Leeuw te beantwoorden: dit is natuurlijk doorgeslagen gekkigheid.

Iedere keer als men denkt dat het niet erger kan in Amsterdam komen ze met dit soort ridicule beleidsveranderingen of adviezen aan. Denken ze nu echt de homofobie hiermee te kunnen aanpakken? Zo ja, dan zit het stadsbestuur vol met dwaallichten. Beter kan men de tijd en energie in projecten steken die wel gaan werken, zoals meer blauw op straat.