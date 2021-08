BBB is woest om uitlekken adresgegevens Caroline van der Plas: ‘Kijken of wij gegevens advocaat kunnen vinden’

De BoerBurgerBeweging (BBB) is woedend dat de adresgegevens van leider Caroline van der Plas gelekt zijn. Dit gebeurde via de Kamer van Koophandel en op initiatief van een advocaat. Die laatste moet voorzichtig zijn, aldus de partij. Want BBB wil heel graag zijn gegevens boven tafel krijgen.

Het is volstrekt belachelijk, maar de Kamer van Koophandel heeft de afgelopen maanden adresgegevens gelekt van Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers van verschillende partijen. Het gaat om mensen van D66, GroenLinks, BIJ1, Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging. Deze adressen zijn opgevraagd door een voormalige advocaat die nog toegang tot ze had.

Hij zou dit volgens de KVK hebben opgevraagd vanwege “onderzoek en begrip van maatschappelijke misstanden.”

BBB heeft nu woedend gereageerd op dit nieuws. Want ja, ook de adresgegevens van Caroline van der Plas als die van bestuursleden van de partij liggen op straat.

“Nu eens kijken of wij in ruil de naam en gegevens van deze oud-advocaat boven tafel kunnen krijgen,” schrijft de partij op Twitter. “Die lijkt ook onrechtmatig gehandeld te hebben namelijk.”

Ook de adressen van @lientje1967

en bestuursleden zijn gelekt. Nu eens kijken of wij in ruil de naam en gegevens van deze oud-advocaat boven tafel kunnen krijgen. Die lijkt ook onrechtmatig gehandeld te hebben namelijk.https://t.co/vcwmryePrx — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) August 24, 2021

Het is natuurlijk ongekend dat dit soort informatie zomaar op straat komt te liggen. En dan ook nog mogelijk door toedoen van een voormalige advocaat. Politici als Van der Plas – die met enige regelmaat hard ingaan tegen het narratief van het partijkartel – krijgen online al héél veel drek over zich heen. Als deze informatie publiek is kunnen ze zich niet langer veilig voelen in hun eigen huis.

Dat is ongetwijfeld waarom Van der Plas en haar BBB zij woedend zijn.

Dit geldt overigens ook voor Sylvana Simons. Want ook haar adresgegevens zijn gelekt. Daar werd ze over geïnformeerd via een brief van de KvK. “Daar schrok ik wel van,” zegt zij daarover. “Politici en bestuurders doen juist hun uiterste best om dat te beschermen, maar het gaat helaas vaker mis met de KvK.”

