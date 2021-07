Filmpje! Caroline van der Plas reageert op bagger en negativiteit: “I don’t care!”

Tijdens een interview in een stal vroeg de interviewer BBB-leider Caroline van der Plas wat ze van “bagger en negativiteit” vindt. Raakt het haar? Is ze er door van slag? Haar reactie kon op bijval rekenen van een aanwezige koe. Luidkeels, zelfs.

BoerBurgerBeweging-oppervrouw Caroline van der Plas ziet haar partij de laatste weken snel stijgen in de peilingen. Maar ja, hoge bomen vangen veel wind. Ze krijgt dus ook steeds meer “bagger en negativiteit” over zich heen.

Een journalist die haar gisteren interviewde vroeg zich af wat ze daarvan vindt en hoe ze daarmee omgaat. Raakt het haar? Of kan ze het makkelijk van zich af laten glijden? Een goede vraag. Want als het eerste het geval is gaat ze het nog heel lastig krijgen in de politiek, terwijl het laatste juist een eigenschap is die je als politica moet hebben. Ben je er juist wel gevoelig voor, dan is de politiek gewoon een vreselijke marteling voor jezelf.

Nou, Van der Plas liet er geen misverstand over bestaan hoe zij ermee omgaat. “I don’t care,” was het antwoord. Punt. Ze zoeken het maar uit, die negatieve kwijleballen.

Het interview werd opgenomen in een stal, en Van der Plas was niet de enige die de vraag graag wilde beantwoorden. Want onmiddellijk reageerde een koe op redelijk hilarische wijze, echt onmiddellijk nadat Van der Plas zei dat ze er lak aan heeft.

“MOOEEEEEEEEEE!” klonk het heel luid.

Hilarisch. En misschien ook wel een teken.

Wat ik ervan vindt als mensen bagger en negativiteit over me heen uitstorten, vroeg een journaliste mij vandaag. Mijn antwoord kreeg bijval. 👇 pic.twitter.com/4VnWBFHQdw — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 28, 2021

Zo, die kunnen de haters in hun zak steken.

