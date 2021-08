Besluiteloze Rutte: ‘Geen nieuwe maatregelen, bedrijven moeten vaccinatieplicht zelf maar zien’

Demissionair premier Rutte ‘leidt’ ons verder door de coronacrisis, besluiteloos zoals altijd. Nu het aantal besmettingen flink is gedaald en het aantal ziekenhuisopnamen niet stijgt, doen we namelijk helemaal niets. Geen nieuwe coronamaatregelen, maar ook onze vrijheid niet terug.

Wat je ook van de risico’s en gevaren van het coronavirus vindt, het demissionaire kabinet hield het verloop van de coronacijfers (besmettingen en ziekenhuisopnamen) aan als leidraad voor de te nemen maatregelen. Maar nu de cijfers gunstig zijn, gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Er komen geen maatregelen bij, want het gaat goed. Maar er gaan ook geen maatregelen weg, ‘want het gaat net goed’.

Rutte laat zich qua leiderschap weer van z’n meest liberale kant zien: geen actie ondernemen en iedereen moet het (binnen zijn kaders) zelf maar weten. Dat is ook de reden dat hij zelf niet voor een vaccinatieplicht is, en dat dus ook niet in wil voeren, maar bedrijven in principe wél de optie geeft om dat te doen. “Als bedrijven dat wel willen, is dat een afweging van belangen, eventueel bij de rechter. Die gaat erover”, zegt hij tegen de NOS.

Door de coronaspoedwet wordt er al een flinke inbreuk gemaakt op onze grondrechten, en hij laat het nu aan bedrijven en de rechter over om daar verder over te strijden. Echt een zwaktebod en zéker geen teken van daadkrachtig leiderschap midden in een crisis.

Dat zien we verder ook terug in de bewustwordingscampagne van de overheid, waardoor iedereen straks twee gratis zelftests kan krijgen. Meer krijgen we niet, ondanks het feit dat Rutte zelf het belang van testen onderstreept, omdat we die daarna zelf moeten kopen. De belangen van bedrijven gaan weer voor op de volksgezondheid, crisis of geen crisis. Behalve als je in de evenementenbranche zit, dan leg je het natuurlijk af tegen de reissector en de ondernemers in het buitenland…