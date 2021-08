Blunder in Kaboel te wijten aan president Joe Biden: ‘Taliban bood VS aan stad veilig te stellen, Biden weigerde’

Uit bronnen van The Washington Post blijkt dat het falen in Afghanistan, voornamelijk het veiligstellen van Kaboel, te wijten is aan Amerikaans president Joe Biden en niet de Taliban. Zij boden de VS aan om Kaboel te beveiligen zodat er geëvacueerd kon worden, maar Joe Biden vond dat niet nodig en liet het aan de Taliban over.

Toen het plan van de VS om terug te trekken door leek te gaan, zijn de Taliban en Joe Biden (via militaire leiders) met elkaar in gesprek gegaan over hoe dit moest verlopen. Één van de hoofdpunten die er werd besproken was de beveiliging van de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De Taliban en de VS wisten dat het snel tot een chaos kon verzanden, dus hier moest op tijd een beslissing over worden gemaakt. Het leek de Taliban het beste dat de Amerikanen dit zouden doen, zodat zij hun mensen in veiligheid konden brengen. De Taliban ging er eigenlijk al vanuit dat de Amerikanen de stad tijdelijk in handen zouden krijgen, want er waren helemaal geen plannen om Kaboel over te nemen.

En hier hebben de Amerikanen, of eigenlijk hun president Joe Biden, een kolossale fout gemaakt. Biden leek er namelijk van overtuigd dat het veiligstellen van het vliegveld van Kaboel voldoende zou zijn en gaf de Taliban in zekere zin de sleutel van de stad, meldt Fox News.

Biden zou namelijk perse op 31 augustus hebben willen terugtrekken, wat mogelijk zou worden bemoeilijkt door het veilig moeten stellen van een rumoerige stad als Kaboel. Maar wat hij hiermee eigenlijk heeft gedaan, is mensen moedwillig in gevaar brengen.

Praktisch iedereen had kunnen weten wat er zou gebeuren als de Taliban de stad zou overnemen, vooral als er nog collaborateurs door de stad naar het vliegveld moesten reizen. Biden heeft dus eigenlijk zijn eigen (hulp)troepen en die van andere landen voor de leeuwen gegooid, omdat hij zich zo graag aan zijn eigen deadline wilde houden.