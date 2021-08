Caroline van der Plas lacht BBB-hatende VVD’er Ton Elias keihard uit: ‘Ik zit er nog 3,5 jaar!’

Woensdag schoof BBB-leider Caroline van der Plas aan bij Op1. Daar zei ze onder meer dat ze het gek vond dat de formatie zo lang duurde, en dat er snel even nieuwe bewindslieden worden benoemd terwijl het kabinet demissionair is. Dat was tegen het zere been van VVD-mastodont Ton Elias, die meteen klaagde dat Caroline van der Plas te weinig zetels heeft om mee te praten. Helaas voor hem sloeg de BoerBurgerBeweging-leider ongenadig hard terug.

Ton Elias en Caroline van der Plas zijn overduidelijk geen goede vrienden van elkaar. Dat komt niet zo zeer door de laatste, als wel door de eerste. Als totaal gefaald Tweede Kamerlid voor de VVD denkt Elias namelijk dat hij dé wijsheid in pacht heeft, en dat hij álle andere partijen de les kan lezen.

Zo ook BBB en diens leider. Want Van der Plas kwam onlangs even langs bij Op1. Daar ging ze mee met de stikstofwaanzin, wat zonde was. Maar ze zei ook andere dingen die wél verstandig waren.

Want, zei ze, eigenlijk is het te belachelijk voor woorden dat de formatie zo lang duurt. Waarom schiet het niet op? Laten we eerlijk zijn, de betrokken partijen van het partijkartel kunnen er écht wel uitkomen met elkaar. Het gaat ze alleen nog maar om de poppetjes en om de theatershow voor de bühne. Inhoudelijk kan het allemaal al lang in kannen en kruiken zijn.

Op1 postte daar iets over op Twitter… waarop Ton Elias meteen woest reageerde. Want een BBB-politica die kritiek heeft op de formatie geleid door zijn partijgenoot Mark Rutte? Dát kan niet!

Hoeveel zetels heeft die mevrouw van der Plas wel niet? https://t.co/Ol03Zsy6qk — Ton Elias (@TonElias) August 11, 2021

Daarop reageerde Van der Plas door te stellen dat zij er meer heeft dan hij, Elias. Een goed antwoord, want Elias is feitelijk gewoon weggepest uit de VVD-fractie. Hij had een te grote mond. Blijkbaar is hij dat vergeten óf denkt hij er garen bij te spinnen om zich op te stellen als Ruttes woordvoerder.

Vervolgens huilde de VVD-trekpop tranen met tuiten. Want hij kreeg zowaar kritiek! En, herhaalde hij nogmaals, BBB moet eigenlijk helemaal geen aandacht krijgen, want de partij heeft maar één zetel.

Ik blijf het idioot vinden (hoe onbeschoft men daar hier ook op reageert; veelzeggend over de BBB-fans overigens) hoeveel aandacht dít mini-partijtje krijgt en hoe kritiekloos de publieke omroep met deze mevrouw omspringt, die de pers vanaf dag 1 (aankomst per tractor) bespeelt. https://t.co/5Pd0JSjlin — Ton Elias (@TonElias) August 12, 2021

Maar gelukkig was Van der Plas maar al te zeer bereid daar óók op te reageren. “Sterkte meneer Elias,” schrijft zij op Twitter. “Ik zit er nog ruim 3,5 jaar.”

Met andere woorden, hij is nog láng niet van haar af.

Sterkte meneer Elias. Ik zit er nog ruim 3,5 jaar. https://t.co/aJdPmyGrdQ — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 13, 2021

Schitterend om te zien, deze discussie tussen Ton Elias en Caroline van der Plas – en dan met name de manier waarop de laatste de eerste op zijn plek zet. Als iemand geen recht van spreken heeft hier dan is het de VVD-hamburgereter wel. Die heeft zich opzij laten schuiven door zijn partij, terwijl Van der Plas nog altijd volksvertegenwoordiger is!