Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) gaat mee in de klimaatwaanzin: “We zitten in een stikstofcrisis”

Het is doodzonde. Maar Caroline van der Plas gaat dan toch mee in de stikstof- en klimaatwaanzin. Want bij Op1 vertelde de leider van de BoerBurgerBeweging (BBB) dat ze het maar gek vindt dat Defensie met een paar straaljagers de Formule 1 race in Zandvoort wil opleuken. “Een middelvinger,” noemt ze het zelfs, naar de burger.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging staat toch wat bekend als een outsider die “het durft te zeggen.” Voor een deel klopt dat. Maar het wekt dan ook de verbazing dat ze helemaal meegaat in het klimaat- en stikstofverhaal van radicaal-links. Oké, ze wil misschien niet dat de rekening daarvoor onevenredig bij de boeren komt te liggen, maar dat is het dan wel. Voor de rest slikt ze de klimaatpaniek voor zoete koek.

Dat bewees mevrouw zelf gisteravond bij Op1. Bij dat programma liet ze namelijk weten dat het in haar ogen écht niet kan dat Defensie met een paar straaljagers wil overvliegen bij de Formule 1 race in ons land; niet omdat dit nodeloos geld kost, maar vanwege de “klimaat- en stikstofcrisis.”

Caroline, wélke crisis heb je het in godsnaam over?

“Ik ben er wel een beetje verbaasd over, om het zacht uit te drukken. We zitten in een stikstofcrisis,” aldus Van der Plas, “de meningen zijn al heel erg verdeeld over of de Formule 1 uberhaupt wel gehouden moet worden.”

De meningen zijn verdeeld? Ja, als je naar extreemlinkse gekkies luistert wel ja. De rest van Nederland vindt het niet alleen “wel best,” maar zelfs fantastisch leuk.

Afijn, gaat ze verder, het is in haar ogen “bijzonder” dat Defensie “vervolgens” denkt “ik ga er nog even twee straaljagers overheen jagen.”

Caroline van der Plas (@lientje1967) vindt het een slecht signaal als er straaljagers overvliegen bij de Formule1. “We zitten in een stikstof- en klimaatcrisis en de meningen zijn al verdeeld of het überhaupt door zou moeten gaan. Een beetje een middelvinger naar de burger.” #Op1 pic.twitter.com/wGl8haP3nv — Op1 (@op1npo) August 11, 2021

“Kijk, wat ik vind is, de burger staat echt enorme klimaatmaatregelen te wachten,” zei Van der Plas dan wel weer terecht. Maar het antwoord daarop is: oprotten met die klimaatwaanzin! Niet: “Maak de Formule 1 race wat saaier.”

Maar daar is Van der Plas het klaarblijkelijk niet mee eens. “Hele hoge kosten. We moeten allemaal terug in vlees eten, terug op de snelwegen, de benzineprijs gaat omhoog, ik vind dan wel dat je als overheid – als ministerie van Defensie in dit geval – dat je wel een beetje de middelvinger opsteekt.”

“Het gaat mij om het signaal dat je afgeeft,” aldus Van der Plas.

Diepe, diepe zucht. De maatregelen gaan te ver. Boeren en de gewone burger betalen daar een belachelijke prijs door. De landbouw moet met rust worden gelaten. De veehouderij moet lekker vee kunnen houden.

Maar de verdediging daarvoor is niet dat het best elders weggehaald kan worden, maar dat het klimaatalarmisme in zijn algemeenheid over the top is. Het is waanzin, klimaatwaanzin. Het is flauwekul, en we moeten de moed hebben dat hardop te zeggen.

Wat zonde – doodzonde – dat Van der Plas de uitgangspunten van de klimaatgekkies toch accepteert. Ook bij haar komen we uiteindelijk dus alleen terecht bij een gevecht in de marge; bij ‘hier kunnen we wat weghalen, en daar.’ En niet bij een hele verwerping van het klimaatnarratief.