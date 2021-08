Column Frits Bosch: Schei uit met ‘decarbonisatie’!

Groene types hopen dat het herstel vanuit de pandemie de pogingen om decarbonisatie te bewerkstelligen zullen versnellen. Regeringen zeggen dat ze Build Back Better en groener voor ogen hebben en ze hebben ambitieuze plannen aangekondigd om hun fossiele behoefte drastisch te beperken. In Europa hebben regeringsleiders beleid aangekondigd om een reductie van 55% ‘green house gas” emissies te bewerkstelligen om terug te gaan naar het uitstoot niveau van 1990. Japan mikt zelfs op een reductie van 76% in 2030.

Schei maar uit, hou maar op, ga maar douchen en keer huiswaarts! Het gaat in geen velden of wegen lukken. Het International Energy Agency laat weten in een recent rapport dat de vraag naar fossiele brandstof, elektriciteit en liquid gas plus kolen (!) naar boven buldert met 40 tot 45% extra in plaats van omlaag. Kolen blijft voor vele landen de belangrijkste brandstof volgens America’s Energy Information Administration voorspelling. Dit jaar + 26%. Komt bij allerlei politieke verwikkelingen inzake leveranties tussen China en Australie en ontwikkelingslanden.

Bedenk bovendien dat we de komende jaren mondiaal van 7,5 miljard aardklootbewoners naar 11 miljard gaan. Met dank aan Afrikanen. Zij zullen echt geen knoop in hun edele delen leggen omdat nota bene wij dat zo graag wensen vanwege decarbonisatie, terwijl wij lekker doorgaan met potverteren. Up, up and away! Hoe kan het toch dat we ons zo lang in de maling hebben laten nemen door serieus uitziende rapporten van wetenschappers met commerciële bijbedoelingen. En dan de politici zoals D66 en Groen Links die erop aanslaan.

In de VS leidt het herstel van de economie tot een gigantische inhaalvraag. In China en Europa idem plus de hete zomer. Niet goed natuurlijk. En om maar weer eens met Daphne Schippers te praten “het is wat het is”. En wij ons land maar volplempen met windmolens en zonnecellen. Hoe achterlijk kunnen we worden? Heel achterlijk! Die arme Groningers die van een asociale overheid nu ook de hele bak windmolens in hun achtertuin krijgen. De overheid doet wel en ziet niet om naar de milieuverwoesting die ze aanricht. Ik bewonder de lijdzaamheid van de Groningers. Geen enkel vertrouwen meer in de overheid en terecht.

Het enige dat helpt is ons gedrag drastisch veranderen. Met z’n allen in een hutje op de hei gaan wonen en daar op een houtje bijten. Dat gaat niet gebeuren, dus adaptatie is enige mogelijkheid die resteert. En tegen de hordes die voor het klimaat vluchten is het “sorry, nu even niet, zoek maar een andere outlet. Asocialer kan het never nooit worden want ze vluchten vanwege nota bene ons energie verbruik.

Wanneer worden we eindelijk een wakker en zien we de feiten zoals ze zijn. Want de boodschap die moet indalen is eenduidig: REDUCTIE GAAT NIET LUKKEN!!!Jammer, maar helaas. Adaptatie beste mensen. Sauve qui peut. En ga maar lekker in je SUV rijden, vlieg reizen maken, en zet de airco op de hoogste stand.

Daaaaag groene types, daaaag Groen Links, daaaag Edje Nijpels! Daaaag Greta Thunberg!