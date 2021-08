Dapper Polen stuurt de EU terug in haar mand: ‘Polen zal niet tegen elke prijs lid blijven

Al maanden – of eigenlijk al jaren – zijn EU-lasteraars bezig met een zwartmaak-campagne tegen Polen. Dit omdat het land geleid wordt door een conservatieve regering. Dat mag niet van Brussel. Iedereen moet knetterprogressief zijn. Of anders.

Nou, Polen heeft daar onderhand wel een beetje genoeg van. Bij monde van de minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, geeft het land Brussel een harde waarschuwing: houd op met die waanzin of wij stappen uit de EU.

“Polen zal niet tegen elke prijs in de EU blijven. De gedachte dat de EU een goede oom is die ons geld geeft en dat wij dan alle eisen zullen voldoen, is propaganda en onjuist,” aldus Ziobro terecht.

Zo moet je omgaan met Brusselse technocraten. Als je niet voor jezelf opkomt domineren ze je namelijk he-le-maal kapot. Dan bepalen ze alles wat je doet, en zelfs hoe je dat doet. En langzaam maar zeker zie je je land – je manier van leven, je cultuur – totaal afgebroken worden, tot er niets meer van over is dan een provincie van de EU.

En het mooiste van alles voor Polen? De EU kan het zich helemaal niet veroorloven om dat land kwijt te raken. Want als de Oost-Europeanen zich op elkaar gaan heroriënteren is het Brusselse project game over.