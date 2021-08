Demissionair kabinet trekt miljarden uit voor huishoudelijke verduurzaming en subsidie elektrische auto’s

Het kabinet trekt zich geen ene moer aan van de demissionaire status die het heeft. ‘Ingewijden’ melden dat het kabinet 6 à 7 miljard euro uit gaat trekken voor verduurzaming van huishoudens en nog meer subsidie voor elektrische auto’s.

Omdat de rekening voor verduurzaming teveel bij de burger terechtkwam, wil het demissionaire kabinet daar nu verandering in gaan brengen. Het op een betekenisvolle manier terugdringen van de CO2-uitstoot is te duur, maar een paar ‘duurzame cadeautjes’, zoals nóg meer subsidie voor elektrische auto’s durft het kabinet wel aan.

Dat is dan ook de reden dat er geen kolencentrales worden gesloten, maar dat er extra subsidie komt voor elektrische auto’s en de verduurzaming van woningen. Op die manier vist de arme burger nog steeds achter het net, want die kan zelfs met subsidie nog steeds geen elektrische auto betalen. Maar de rijkere burger, die met een paar maanden flink sparen zelf zo’n auto kan betalen, die krijgt straks flinke korting. En met het geld dat hij uit heeft gespaard kan hij dan zijn woning isoleren!

De CO2-uitstoot wordt er op deze manier niet minder door, want de vraag naar elektriciteit stijgt hierdoor alleen maar harder, maar dat mag de pret niet drukken! VVD’ers, D66’ers, CDA’ers en de hoogopgeleiden bij GroenLinks hebben vooral profijt van deze maatregelen, en dáár gaat het om.

Al met al klinkt het als een feestje voor iedereen die van CO2-maatregelen houdt, zonder daadwerkelijk wat aan de CO2-uitstoot te willen doen. Het gaat hier om miljarden euro’s die ook aan noodlijdende ondernemers hadden kunnen worden gegeven, zodat ze de coronacrisis wél hadden kunnen overleven…

En nu het demissionaire kabinet toch bezig is met geld te strooien richting onzinnige feel good-maatregelen, kan er ook wel een half miljard naar de bestrijding van ‘ondermijnende criminaliteit’. “Zo krijgt het ministerie van Justitie extra geld voor het ’stelsel bewaken en beveiligen’, dat door de moorden op advocaat Derk Wiersum, vertrouwenspersoon en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, en de broer van Nabil B. – kroongetuige in het Marengo-proces – in de schijnwerpers kwam te staan”, meldt De Telegraaf.