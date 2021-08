Eerste EU-landen krijgen geld uit herstelfonds, herstellen niets en spenderen het aan groene onzinmaatregelen

Portugal, België en Luxemburg zijn de eerste landen die geld hebben ontvangen uit het herstelfonds van de Europese Commissie. Het geld, dat deels uit subsidie en deels uit leningen bestaat, gaat grotendeels naar onzinprojecten zoals verduurzamen, digitaliseren en de maatschappij versterken.

Portugal, met 2,2 miljard euro de grootste ontvanger van de drie, gaat het geld gebruiken om woningen te verduurzamen. Ook investeert het land in het digitaliseren van medische dossiers ‘op een veilige manier’. Daarnaast wordt er geld gepompt in scholen en universiteiten om meer wetenschappelijke voorzieningen te krijgen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er geld wordt gepompt in een campagne om meer vrouwen in de wetenschappelijke opleidingen te krijgen!

België (770 miljoen euro) gaat óók investeren in wetenschappelijk onderwijs en stopt geld in “trainingen die kwetsbare groepen moeten helpen mee te draaien in de maatschappij”, meldt de NOS. En er gaat geld naar het tegengaan van overstromingen.

En Luxemburg (12 miljoen euro) gaat meer elektrische laadpunten aanleggen voor voertuigen, pompt geld in digitale veiligheid en het renoveren van milieuvriendelijke huizen.

Hoe dit de Europese economie of de economie van de landen in kwestie vooruit helpt? Geen idee! Vrouwen gaan straks echt niet massaal voor wetenschappelijk onderwijs kiezen, dus dat geld is weggegooid. Investeringen in duurzame woningen betekent waarschijnlijk ook in die landen meer warmtepompen en/of elektriciteitsverbruik, dus energieproducenten zien de vraag naar hun producten en diensten de komende jaren vast stijgen. Het heeft alleen niets met ‘herstel‘ te maken.

De rest van de EU-lidstaten die aanspraak maken op het 807 miljard euro grote ‘herstelfonds’ hebben plannen ingediend die lijken op die van Portugal, België en Luxemburg, dus we weten wat ons te wachten staat.

De EU (en dus de betalende lidstaten) zit met geld te smijten om vrouwen en minderheden aan te trekken voor studies die ze nu uit zichzelf niet kiezen. Zet in op verduurzaming waar de landen zelf geen geld aan uit willen geven. En drijft de vraag naar elektriciteit keihard omhoog. Als al dat geld naar nieuwe kerncentrales was gegaan hadden ze waarschijnlijk meer bereikt.