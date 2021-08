EU-prominenten pleiten voor Europees leger na Afghanistan-flop: ‘We moeten meer autonoom worden’

Verschillende EU-prominenten hebben zo hun twijfels over de Europese en Amerikaanse samenwerking geuit na de flop in Afghanistan. Waarmee de roep om een Europees leger weer prominent op de agenda staat. Verschillende hooggeplaatste EU-bestuurders menen dat een eigen leger zeer belangrijk is voor de autonome status van de EU. Als het aan hen ligt mogen we de portemonnee trekken voor een nieuw prestige project.

Terwijl de verreweg de meeste EU-landen niet eens voldoen aan de zogeheten NAVO-norm – een NAVO-eis die stelt dat leden 2% van het BBP moeten uitgeven aan Defensie – lijken verschillende EU-bestuurders wel heil te zien in een Europees leger. Waar dat geld vandaan moet komen is natuurlijk een andere vraag.

Diverse Europese regeringsleiders en EU-bestuurders zijn uiterst kritisch op het eenzijdige optreden van de Verenigde Staten in Afghanistan. De NOS meldt dat verschillende EU-prominenten, zoals Charles Michel, het debat over een Europees leger weer aanzwengelen. Ze willen na dit ‘internationale debacle’ een andere koers varen.

De EU wil leger gebruiken voor vorming superstaat na debacle Afghanistan

De EU wil namelijk dat de lidstaten meer militair gaan samenwerken, en uiteraard is dat iets wat het Westen méér zou moeten doen. Maar als het al niet eens lukt in de NAVO, die strenge eisen heeft opgelegd waar bijna niemand zich aanhoudt, hoe kan men dan verwachten dat het met een Europees leger wél gaat lukken? Ook het felbegeerde EU-leger, waar partijen als D66 en Volt wel toekomst in zien, zal uitlopen op halfbakken project als men er hetzelfde instaat als met de NAVO.

Ondertussen lijken de huidige plannen voor een EU-leger meer op een project vanuit Brussel om nog méér zeggenschap te krijgen over haar lidstaten. Er moet namelijk dan meer belasting worden betaald en de contacten tussen verschillende lidstaten moeten ook worden geïntensiveerd. Brussel ziet een Europees leger als perfect middel om de superstaat in Europa te verwezenlijken.