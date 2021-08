Filmpje! Zihni Özdil: ‘Thierry Baudet gaat de macht overnemen in Nederland’

Voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil weet het zeker: Thierry Baudet en Forum voor Democratie gaan de macht overnemen in Nederland. Dat zei hij in zijn eigen videocast, opgenomen met FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen.

Eerder vandaag schreven wij al over de fantastische nieuwe aflevering van Zihnigasten; de videocast van Zihni Özdil. Deze man is hartstikke links – een GroenLinkser zelfs – maar hij heeft het hart op de goede plek, is voorstander van de democratie, en heeft zowaar de moed kritiek te uiten op links.

Links heeft haar hand overspeeld, aldus Özdil. Sterker, er is niets meer over van de linkse beweging. Ja, ze hebben nog wel macht in Den Haag, maar in het land zijn mensen helemaal klaar met álle linkse partijen.

Hoe dat komt? Nou, stelt Özdil in de videocast, eigenlijk is het best simpel. Links heeft lak aan de gewone kiezer. Met name aan blanke kiezers, maar ook aan allochtone kiezers die zich geen slachtoffer willen voelen.

Links heeft democratie de oorlog verklaard. We leven in een schijndemocratie.

Hoewel het nog even kan duren is de conclusie van Özdil daarom dat er op termijn een heel andere wind gaat waaien in Nederland. Nee. Niet een linkse wind. Niet een progressieve wind. Niet een klimaatgekke wind.

Wat voor wind dan wel? Nou, kijk en luister maar mee:

“Maar Baudet, FVD – of het nou deze Baudet is of de volgende – in ieder geval jullie bloedgroep – gaat de macht overnemen in Nederland.”

Als zelfs Zihni Özdil zegt dat de eindoverwinning van Thierry Baudet (of iemand als hij) een voldongen feit is kan links zijn biezen maar beter alvast pakken. Want als mensen als wij het voor het zeggen krijgen in het land is het afgelopen met die Deuggekte, met de Woke-ziekte, met de Klimaatwaanzin, met de Microfobie, met de Oikofobie, én met de coronafascistische aanval op onze vrijheid.

