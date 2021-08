FVD: ‘In heel Europa verzet tegen de medische dictatuur die ons stap voor stap wordt opgelegd’

Bij Forum voor Democratie zijn ze er ontzettend blij mee dat er vandaag gedemonstreerd wordt tegen het waanzinnige coronabeleid in Frankrijk, Italië, Duitsland, en zelfs in Nederland. Want het lijkt erop dat Europeanen eindelijk van zich af beginnen te bijten, en hun mensenrechten terug eisen. Wat doorgedraaide virologen daar ook van vinden.

“In heel Europa: verzet tegen de medische dictatuur die ons stap voor stap wordt opgelegd,” aldus FVD op Twitter. “Van #Amsterdam tot Frankrijk: Europeanen willen geen #vaccinatieplicht, geen corona-app, geen eindeloze lockdowns, maar nu terug naar het oude normaal!”

Daar is geen woord van gelogen. Want, inderdaad, zelfs de mainstream media zijn gedwongen toe te geven dat ze in Frankrijk en Italië op grote schaal de straat op zijn gegaan in protest tegen de achterlijke, dictatoriale en ronduit totalitaire coronamaatregelen. Zie dit verhaal in Metro, bijvoorbeeld, waarin gesproken wordt over “duizenden” demonstranten.

Duizenden?

Nou ja, we houden het er maar op dat het al heel wat is dat Metro er op zo’n duidelijke manier over bericht, en het niet totaal onder het tapijt probeert te vegen.

Het tij lijkt te keren. Gaan Europeanen zich dan toch massaal verzetten tegen de Medische Aparheidsstaat zoals álle Europese regeringen die voor ogen hebben?