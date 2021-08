Geen extra tijd voor evacuatie, Biden gaat akkoord met Taliban-deadline van 31 augustus

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangegeven de deadline van de Taliban, voor de evacuatie van personeel, te zullen honoreren. Op 31 augustus moet iedereen geëvacueerd zijn. Dat is (opnieuw) een klap in het gezicht voor Westerse landen, omdat zij aan hebben gegeven meer tijd nodig te hebben.

President Biden doet net alsof hij gewoon de aanbevelingen van het Pentagon opvolgt voor de evacuatie, maar die komen ‘toevallig’ exact overeen met de eisen van de Taliban. Eigenlijk geeft Biden nu dus aan dat de VS tegenwoordig ‘onderhandelt’ met terroristen.

En alsof dat nog niet erg genoeg is, geeft hij ook de bondgenoten van de VS een klap in het gezicht. Die landen hebben zelf ook zitten slapen, maar het feit dat Biden het niet wil riskeren dat hij het vliegveld van Kaboel langer veilig wil stellen dan 31 augustus, is een teken van zwakte.

Dat blijkt ook wel uit het feit dat het Pentagon door Biden werd opgedragen om met een risico-analyse te komen voor als ze langer zouden moeten blijven, meldt Reuters. Kennelijk zijn de risico’s het niet waard voor Biden om mogelijk meer mensenlevens te redden (en z’n bondgenoten uit de brand te helpen).

Het Westen, met de Verenigde Staten voorop, heeft keihard gefaald. Ze zijn een oorlog begonnen zonder duidelijke vijand en zonder duidelijk doel. Tegen beter weten in hebben we dat 20 jaar voortgezet en heeft het helemaal niets opgeleverd. En nu we eindelijk aan de afronding zijn begonnen, weten we het alsnog behoorlijk te verpesten. De incompetentie druipt er werkelijk vanaf en is een duidelijk signaal naar andere mogendheden dat het Westen niet meer is wat het ooit geweest is.

De Taliban lachen zich een breuk, terwijl types als Kaag en Bijleveld deze misser van Biden zullen aangrijpen om de verantwoordelijkheid voor dit falen op een ander af te schuiven. Wat ontzettend sneu.