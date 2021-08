EU-buitenlandchef grijpt situatie Afghanistan aan en pleit voor enorm Europees leger

EU-buitenlandchef Josep Borrell grijpt de situatie in Afghanistan aan om te pleiten voor een gigantisch Europees leger. “Het moment is gekomen om een militaire macht te creëren die, als het nodig is, kan vechten. We gaan voorstellen om de Unie te voorzien van een expeditieleger van vijftigduizend manschappen”, aldus Borrell.

Borrell werkt aan een ‘defensiestrategie’ omdat er enkele jaren geleden door een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, is geroepen dat er een Europees leger moest komen. Borrell wil echter beginnen met een leger dat tien keer zo groot is als in eerste instantie werd voorgesteld, meldt Trouw.

Zo’n plan is natuurlijk lastig te verkopen, maar de situatie in Afghanistan geeft hem de perfecte gelegenheid om het plan ineens een heel stuk milder te laten overkomen. De Amerikanen hebben de Europese Navo-landen wakker geschud. Eerst toen Trump ze er terecht op wees dat ze zich niet aan de afspraken hielden en te weinig bijdroegen. En daarna toen de Amerikanen begonnen met het terugtrekken uit Afghanistan.

Borrell grijpt beide gebeurtenissen aan om steun te krijgen voor zijn plan voor een Europees leger. Maar één ding wordt nauwelijks belicht: wat is precies het nut van zo’n leger? Europese lidstaten kunnen prima in Navo-verband optreden als dat nodig is, daar is geen nieuwe defensie-entiteit voor nodig. En al helemaal niet eentje op Europees niveau.

Sterker nog, individuele lidstaten hebben op dit moment waarschijnlijk meer slagkracht dan een Europees leger ooit zal krijgen. Als de Fransen een missie in Afrika willen starten, dan kunnen ze dat zonder al te veel obstakels gewoon doen. Een Europees leger heeft waarschijnlijk de goedkeuring nodig van iedere lidstaat, voordat er ook maar iets op touw kan worden gezet. Dat is al een heikel punt op zich. En dan hebben we het nog niet eens over het idee an sich dat de Europese Unie een eigen leger krijgt. Voor buitenlandse missies is er de Navo, dus wat moet je met zo’n EU-leger? Het is hartstikke eng.