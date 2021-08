Geert Wilders veegt de vloer aan met “tekort aan IC-bedden”-angstzaaiers: ‘Vorige week stemde de coalitie tegen mijn motie’

Ziekenhuizen “waarschuwen” dat het in de herfst wéér te druk kan worden op de IC’s. Want corona. Nou, zegt Geert Wilders daarop, dat is toch wat gek, want toen hij een motie indiende om het aantal IC-bedden blijvend op te schalen stemde de coalitie daar tegen.

“Het tekort aan ic-verpleegkundigen dreigt deze herfst opnieuw de zorg te ontwrichten als het aantal covid-opnamen weer toeneemt,” bericht de Volkskrant. Daarbij wordt opgemerkt dat er zelfs ziekenhuizen zijn die dit jaar mínder IC-personeel hebben dan vorig jaar.

“Zo krijgt het Amsterdam UMC zo’n twintig fulltimeplekken niet ingevuld. Niet best. Maar we zijn er nog niet. Want “de Noordwest Ziekenhuisgroep [kampt] met een tekort van ongeveer tien voltijdmedewerkers en heeft het Medisch Spectrum Twente zo’n tien vacatures. In de praktijk betekent dit dat ziekenhuizen inleveren op het aantal beschikbare ic-bedden,” aldus de krant.

En vervolgens komt de waarschuwing: gezien de omstandigheden moeten we ernstig rekening houden met een “nieuwe golf” in de herfst of winter. Eentje die het economisch verkeer en het maatschappelijk leven wéér platlegt.

PVV-leider Geert Wilders vindt dit aanstaande tekort aan IC-bedden merkwaardig. Want hij diende onlangs een motie in om de IC’s permanent op te schalen. Maar raad eens welke partijen daar tegen stemden? Juist, de hele coalitie:

Tekort IC-verpleegkundigen maar coalitie stemde vorige week tegen mijn motie. Onverantwoord. https://t.co/wh4C2B0g9j pic.twitter.com/hlyYlcnq52 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 25, 2021

Denk daar even rustig over na, dat zelfs de zogenaamde christenen van de ChristenUnie tegen deze motie stemden. Terwijl iedereen met ook maar een beetje gezond verstand kon zien dat er een zogenaamde “nieuwe golf” aankwam als we niets deden.

Natuurlijk werd eerder ook bekend dat het kabinet het aantal IC-bedden weer terugschaalde.

Geen wonder dat er steeds meer mensen zijn die denken dat dit soort wanbeleid geen “foutje” is van de regering maar opzet. Want hoe anders kun je verklaren dat de coalitie tegen opschalen van IC’s stemt? Zoals ze in Amerika zeggen, it’s a feature, not a bug. Het is geen bijwerking, maar een beoogd effect.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wilders heeft gelijk. We worden gepiepeld.