Gevolgen stuntelend coronabeleid: mkb-noodlijn in half jaar tijd 8000 keer gebeld

2021 is tot op heden net zo’n dramatisch jaar voor veel mkb’ers als 2020. In februari van dit jaar werd de hulplijn voor mkb’ers in geestelijke nood geopend, nu zo’n zes maanden later blijkt dat deze lijn bijna 8000 keer gebeld is. Te veel mkb’ers begeven zich nog steeds in een zwart gat en de grote vraag is natuurlijk wanneer er weer een hoopvolle tijd voor ze aanbreekt.

Met de bestuurlijke faalhazen Hugo de Jonge en Mark Rutte aan het roer is het niet gek dat een mentale hulplijn voor mkb’ers noodzakelijk was. De tweede lockdown duurde veel te lang én te veel bedrijven konden onmogelijk omzet draaien door enkele zware en verstikkende maatregelen. De NOS laat weten dat veel ondernemers blij waren met de oprichting van de hulplijn, sommige ondernemers zagen hun omzet afnemen met 80 tot 90%. Wat naast een gigantische financiële klap ook een enorme mentale dreun is.

De verhalen die medewerkers van de hulplijn vertellen zijn schrijnend, sommige ondernemers zagen het leven niet meer zitten door de lockdown en de penibele financiële situatie: “Onze medewerkers zaten de hele dag aan de telefoon. Ik vond dat schrikbarend. Of dit het topje van de ijsberg is? Ik weet dat veel ondernemers huiverig zijn om ons te bellen, ze schamen zich daar ook voor. Bij de mensen die ons belden, was de nood echt heel erg hoog. Sommigen hebben we zelfs moeten doorverwijzen naar 113-zelfmoordpreventie.”

De mythe dat ‘de overheid er voor haar burgers is’ is gedurende de coronacrisis definitief ontkracht. Keer op keer bleek dat grote groepen ondernemers buiten de boot vielen wat betreft financiële tegemoetkoming. Hadden ze wel recht op compensatie dan was het nog maar de vraag of het bedrag de kosten kon dekken of dat het überhaupt wel op de beloofde datum zou worden gestopt.

Het was én is nog steeds voor vele kleine ondernemers een zware tijd in Nederland. Veel uitgestelde of niet betaalde rekeningen moeten nu worden betaald, daarnaast is het nog maar de vraag of Nederland niet nog een lockdown of andere vorm van restricties opgelegd krijgt. Kijkend naar onze buurlanden zou het niemand moeten verrassen als ook de Nederlandse overheid in de herfst weer enkele maatregelen gaat verzwaren.

De problemen voor ondernemers zijn bij lange na nog niet opgelost of voorbij.