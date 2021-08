Haagse patiënten in de knel, ggz voert patiëntenstop in: ‘Er zijn 1.000 wachtenden voor u, tot over een half jaar’

Er komen steeds meer berichten vanuit diverse takken van de zorg dat ze het groeiende aantal patiënten niet meer aankunnen. Vandaag maakt ggz-instelling de Parnassia Groep in Den Haag bekend dat ze een patiëntenstop invoeren. Alleen acute gevallen worden nog in behandeling genomen.

Te weinig geld, te weinig behandelaren en een enorm overschot aan patiënten, die op wachtlijsten van een half jaar terechtkomen. Dat is de situatie in steeds meer delen van het land. Dat geldt voor de jeugdzorg en nu, zo blijkt, ook voor de specialistische ggz.

Alleen al in Den Haag moeten momenteel zo’n duizend patiënten wachten op hulp en komen er wekelijks zo’n honderd bij, meldt de Parnassia Groep aan de NOS. En in Amsterdam, bij Arkin, worden ook al enorme personeelstekorten geconstateerd. Daar zijn ze inmiddels overgegaan op het behandelen van mensen met de meest serieuze klachten.

Het wordt nu echt tijd dat een nieuw kabinet hier echt snel wat aan gaat doen. En met alleen meer geld er inpompen komen we er niet, al zal dat zeker nodig zijn. Er gaat namelijk ook veel geld en capaciteit verloren aan onnodige bureaucratie en overdreven decentralisering van gemeenten, die alles net op een andere manier doen. Het is alles behalve efficiënt te noemen.

Hierdoor kunnen behandelaren hun werk niet goed doen, is de werkdruk te hoog en plezier in het werk te laag. Dat leidt er weer toe dat patiënten niet altijd voldoende geholpen kunnen worden, waardoor er eigenlijk niets opgelost wordt en het probleem zich op een later moment weer opnieuw voordoet.

Alleen meer psychologen en behandelaren opleiden heeft dus ook geen zin, want die verlaten de sector binnen enkele jaren weer, kiezen voor een eigen praktijk (met minder complexe gevallen) of vallen uit. Het probleem lijkt echter maar niet te worden erkend bij de overheid. Die kijken alleen naar wat ramingen, doen er een schepje bovenop en zien op papier dat alles goed zou moeten zijn.