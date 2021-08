Formatie-pusher Mariëtte Hamer belooft “binnen afzienbare tijd” duidelijkheid over de vorming van een nieuw links Rutte-kabinet

Het is tijd om doodsangsten uit te staan. Want informateur Mariëtte Hamer laat weten dat er “binnen afzienbare tijd” duidelijkheid komt over de voortzetting van de formatie. Dit betekent natuurlijk dat het kabinet Rutte IV er aankomt. En dat is niet prettig, want dat het een links kabinet wordt staat buiten kijf.

Begin volgende week is het volgens Hamer zo ver. D66 en VVD gaan dan om tafel zitten met de partijen die in aanmerking komen voor deelname aan de coalitie. Dit betekent dus: GroenLinks, PvdA, en de ChristenUnie.

De leiders van die partijen mogen praten over de “bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord.” Die “bouwstenen” zijn opgesteld door VVD-leider Mark Rutte en D66-oppervrouw Sigrid Kaag. De andere partijen moeten daar dan naar kijken en vervolgens bij het kruisje tekenen als ze ook een paar ministers en/of staatssecretarissen willen leveren.

Want zo zit deze formatie in elkaar. Kaag en Rutte bepalen feitelijk hoe er inhoudelijk geregeerd moet worden. Andere coalitiepartijen keuren dat dan goed, en doen “officieel” mee.

Natuurlijk maakt het eigenlijk allemaal niet uit hoe dit gebeurt. Want ook als die andere partijen wel betrokken waren bij het schrijven van “de bouwstenen,” dan nog was er inhoudelijk vrijwel niets anders. Als puntje bij paaltje komt maken al die mainstream partijen immers deel uit van één en hetzelfde partijkartel.

Het enige dat ze doen door het op deze manier is het nog even extra in te wrijven dat er een kartel ís, en dat de agenda van dit kartel al lang en breed vaststaat; wat wij kiezers daar ook van denken. Het enige waar het verder nog om gaat in de formatie en de politiek in het algemeen is de poppetjes. Wie zit waar? Wie heeft welke functie? Wie krijgt welke mooie titel? En wie mag gebruik maken van een auto met chauffeur? Maar inhoudelijk is het allemaal één pot nat én volstrekt irrelevant.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat te verwachten? Me dunkt dat er een kabinet komt van D66 en VVD, aangevuld met de principeloze hansworsten van het CDA, de communisten van GroenLinks, en de salonsocialisten van de PvdA. Gezellie!