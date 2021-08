Kabinet zet streep door coronasteun, terwijl diverse sectoren juist meer steun hebben aangevraagd

Bedrijven kunnen vanaf oktober geen beroep meer doen op de coronasteun van de overheid. Het demissionaire kabinet kijkt echter nog wel of er hier en daar uitzonderingen voor de coronasteun kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld nachthoreca, omdat onduidelijk is of zij in september weer open zouden kunnen.

Het moment is aangebroken dat het erom zal gaan spannen voor diverse ondernemers uit allerlei sectoren. Van het begin af aan was de coronasteun vanuit het kabinet bedoeld voor ‘levensvatbare‘ bedrijven die het onder normale omstandigheden prima zouden redden. Maar door het ruimhartige beleid van de overheid belandde het geld niet altijd alleen bij dit type bedrijven.

Daar komt bij dat volgens het Centraal Planbureau (CPB) de baten van de coronasteun voor het kabinet inmiddels niet meer opwegen tegen de kosten, meldt RTL Nieuws. Doordat allerlei mensen zijn vertrokken bij hun werkgever en ergens anders aan het werk zijn gegaan, en doordat werkgevers nieuwe bedrijven zijn gestart, loopt de overheid nu het risico om ‘zombiebedrijven’ te steunen.

Vanuit dat perspectief is het vrij logisch om de steun stop te zetten. Maar hierdoor wordt waarschijnlijk ook een grote groep ondernemers getroffen die het nauwelijks redden, omdat de coronamaatregelen hen belemmert om op volle capaciteit te kunnen draaien. Zij krijgen in oktober mogelijk een financiële dreun, zonder dat daar een vooruitzicht van versoepelingen tegenover staat.

Er zijn om die reden dus bepaalde sectoren, zoals de evenementenbranche, die het echt zullen moeten hebben van een uitzondering op het stopzetten van de coronasteun. Het probleem is alleen dat Haagse bronnen nu wél het stopzetten hebben aangekondigd, maar nog niets los hebben gelaten over eventuele uitzonderingen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als het demissionaire kabinet dit niet zorgvuldig aanpakt en uitlegt, dan kun je er donder op zeggen dat er frictie in de maatschappij zal ontstaan. De ene noodlijdende sector wordt dan gespaard, terwijl een andere sector het nakijken heeft. Het enige wat dat gevoel van oneerlijke behandeling enigszins zou kúnnen dempen, is het schrappen van de coronamaatregelen. Nóg een grote onzekerheid dus.