Kinderachtig kabinet reageert op frustratie evenementensector, maar doet niets: ‘Virus moet onder controle blijven’

De evenementensector, vertegenwoordigd door voetbalbond KNVB en evenementenorganisator Mojo, vindt het onbegrijpelijk dat het demissionaire kabinet nog steeds geen verdere versoepelingen door wil voeren. Met de Fieldlab-experimenten is al bewezen dat er op een veilige manier van alles kan, maar het kabinet verrekt geen spier: ‘Het virus moet wel onder controle blijven’, is de reactie.

Het demissionaire kabinet zegt ‘begrip’ voor de ‘frustratie’ van de evenementensector voor het coronabeleid te hebben, maar daar blijft het dan ook bij. De KNVB en Mojo hebben gewoon het nakijken. Ook doet het kabinet geen enkele moeite om te verklaren waarom zij niet voor Fieldlab-richtlijnen gaan, terwijl ze iedereen wel gewoon binnen de Europese Unie laten reizen.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn de huidige regels ‘toch nog wel even nodig’. Hij meent dat je met vaste plaatsen van alles kan doen, maar begrijpt ook wel dat dit voor de evenementensector behoorlijk moeilijk (zo niet onmogelijk) is, meldt het AD.

De evenementensector kan dus klagen wat ‘ie wil en logische oplossingen aandragen wat die wil, het demissionaire kabinet steekt de kop in het zand en blijft zijn eigen koers varen als het op het coronabeleid aankomt. Geen enkel argument heeft zin, tenzij het politiek gezien nul risico heeft, dan wordt er direct geluisterd.

Mojo en de KNVB noemen het beleid ‘geblunder van het kabinet’, en geef ze eens ongelijk. Hier valt toch ook geen peil meer op te trekken? Meerdaagse festivals zouden een ‘besmettingsrisico’ zijn, maar scholieren en studenten die iedere dag naar school gaan zijn dat kennelijk niet. Dat valt absoluut niet met elkaar te rijmen en is slechts één van de vele voorbeelden van hoe dit kabinet structureel idiote besluiten neemt.

En daarna is het weer huilen geblazen, leert De Jonge van zijn fouten en bereidt hij de volgende alvast voor. Het vervelende is dat we de schade die dit beleid aanricht niet direct zien of merken. Maar in de komende jaren wordt dat pijnlijk duidelijk. Helaas zijn types als De Jonge dan waarschijnlijk al uit beeld verdwenen.