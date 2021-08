Klimaatalarmist haalt uit naar windmolenpartij VVD: ‘Existentieel gevaar voor klimaat Nederland’

Net als je denkt dat de klimaatgekte niet nog gekker kan is er altijd een alarmist die nog meer doem en verderf predikt dan de rest. Thijs Kleinpaste meent oprecht dat de VVD een gevaar voor ons land is. De VVD bedient namelijk liever het bedrijfsleven dan dat het ons klimaat redt. Ondertussen heeft hij niet helemaal doorgehad dat de partij zélf aan de wieg stond van tal van klimaatmaatregelen. Regels en wetten die zeker niet altijd even gunstig waren voor het bedrijfsleven.

Klimaatalarmisten en -hysterici hanteren een slinkse werkwijze, dat wat regeringspartijen doen is nooit goed genoeg. Het moet altijd gekker en duurder wat hen betreft. Ondanks dat de VVD al jarenlang de ene na de andere verstikkende wetgeving omtrent het klimaat heeft ingevoerd is het nog steeds niet ‘genoeg’. Daarnaast helpt het niet mee dat de VVD vóór kernenergie is. Het liefst zien klimaatapologeten natuurlijk alleen maar biomassacentrales en windparken als oplossing voor de klimaatramp.

In een opiniestuk in het NRC haalt Thijs Kleinpaste hard uit naar de VVD. In zijn stuk bepleit hij dat de VVD niks voor het klimaat over het heeft en in de zak zit van het bedrijfsleven. Zijn VVD-haatartikel is eerder een aanklacht tegen de grote boeman genaamd ‘kapitalisme’.

“De klimaatcrisis die de wereld teistert zou minder op het collectieve bewustzijn drukken als we wisten dat er op zijn minst alles op alles wordt gezet om toekomstige rampen te dempen of zelfs zoveel mogelijk te voorkomen. In plaats daarvan hebben we een politiek klimaat waarin men vooral bereid is om ze te laten voortduren. En de VVD geeft er op geen enkele manier blijk van het vanaf nu daadwerkelijk anders te willen doen. De eerste berichten over de ‘proeve’ van een regeerakkoord tussen D66 en de VVD weten te melden dat met name over de aanpak van de klimaatcrisis „grote verschillen” bestaan. Tot zover de Olympische ambitie.”

Klimaatdrammers blijven drammen

Het stuk laat goed zien dat meegaan in de verduurzamingshype van klimaatalarmisten geen zin heeft. Een ieder die ook maar een beetje afwijkt, of te traag gaat, wordt direct verketterd en als de vijand bestempeld. Zo ook de VVD. Terwijl de partij van Rutte de afgelopen elf jaar de deur wagenwijd heeft opengezet voor een complete verandering van de provinciale omgevingsvisie. Wind- en zonneparken schoten als paddenstoelen de grond uit, maar het is in de ogen van klimaathysterici nooit genoeg. Er moet altijd méér worden opgeofferd voor het klimaat.

De VVD dacht zieltjes te winnen door óók in te zetten op het klimaatvraagstuk, maar het is een kansloze missie gebleken. Want uiteindelijk is ook de VVD een ‘tegenstander’ in de ogen van neomarxistische klimaatapologeten.