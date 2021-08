Klimaatgekkies helemaal van de leg na lezen VN-klimaatrapport: ‘Neef (15) kreeg oxazepam om te kalmeren’

Bij de NRC draait het klimaatalarmisme weer op volle toeren, maar columniste Ellen Deckwitz spant toch wel echt de kroon. “De oudste neef (15), die dankzij de klimaatcrisis al jaren kampt met een pre-traumatische stressstoornis, was na het rapport zo van slag dat hij een oxazepam mocht”, zegt ze.

Het is moeilijk voor te stellen dat alles wat er in haar column staat echt gebeurd is, maar daar gaan we voor het gemak wel even van uit. Hoe moeilijk dat ook is.

De angst voor de gevolgen van klimaatverandering moet er echt keihard ingeramd worden, dus grijpt Deckwitz naar een oud en vertrouwd paardenmiddel voor links Nederland: kinderen. Zij wil ons laten geloven dat haar neef zó labiel is, dat hij “dankzij de klimaatcrisis al jaren kampt met een pre-traumatische stressstoornis”.

Alsof dat op zichzelf al niet belachelijk genoeg is, moeten we vervolgens ook nog geloven dat de ouders hun tiener in die staat het angstaanjagende klimaatrapport gewoon laten lezen. Want wat is er nou beter voor zo’n knaap dan herhaaldelijk te worden blootgesteld aan datgene waar je een ‘pre-traumatische stressstoornis’ door hebt gekregen? Opvoedkundig volkomen verantwoord! Ga ook eens films kijken met een verkrachtingsscène erin als je dochter ooit is verkracht, dat helpt echt!

Maar goed, dat zwaar ge-pre-traumatiseerde kind stellen ze bij de familie Deckwitz dus bloot aan de nieuwste versie van de klimaatapocalyps, en het kind stort in elkaar van hysterie. Hartstikke vervelen voor de rest van het gezin, dus proppen ze hem een oxazepammetje in de mik zodat de rest wel gewoon verder kan met hun dag.

Maar ergens heerst er toch nog twijfel bij Deckwitz over of de alarmerende boodschap wel écht is overgekomen bij de lezer, dus voegt ze er nog een stukje drama aan toe. “Alleen met de tonijn zag ik het nog goedkomen, tot ik de paragraaf las over zuurstofverarming van de oceanen en toen ook maar een oxazepam nam”, aldus de net zo labiele Deckwitz. Misschien moeten dit soort mensen eens echt wat voor het klimaat doen en stoppen met het krijgen van kinderen.