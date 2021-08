Geflipt GroenLinks eist klimaatactie want: Nederland kan overstromingen, hittegolven en bosbranden oplossen!

Dat ze bij GroenLinks ofwel totaal geschift zijn dan wel leugenachtig tot op het bot wisten we al. Maar de groenlinkse communisten maken het nu wel héél bont. Ze beweren namelijk (indirect) dat een ‘groene’ regering problemen als hittegolven, overstromingen en zelfs bosbranden (in andere landen) wel even kan oplossen.

Wat een zotten zeg.

Nu.nl bericht dat de zogenaamd “progressieven partijen” klagen dat het uitwerken van de gewenste CO2-plannen van het nieuwe kabinet – waarvan het regeerakkoord nu eigenlijk geschreven wordt door VVD en D66 – te langzaam gaat. Het demissionaire kabinet zou al het één en ander moeten doen. Want er is URGENTIE.

Op Twitter legt de extreemlinkse partij van Nederland, GroenLinks, daarom even uit waarom ze zo pushen. En die uitleg is ronduit hilarisch in haar megalomanie.

Overstromingen, bosbranden en hittegolven, de afgelopen weken zagen we duidelijk: de klimaatcrisis laat niet op zich wachten. Het demissionair kabinet moet nú actie ondernemen en met concrete voorstellen komen om het Urgenda-doel te behalen.https://t.co/VmBhKjN99q — GroenLinks (@groenlinks) August 9, 2021

“Overstromingen, bosbranden en hittegolven, de afgelopen weken zagen we duidelijk: de klimaatcrisis laat niet op zich wachten. Het demissionair kabinet moet nú actie ondernemen en met concrete voorstellen komen om het Urgenda-doel te behalen,” aldus de partij op Twitter.

Ah ja. Want dat zijn problemen die Nederland zelf wel even oplost met een pro-actief CO2-beleid van het demissionaire kabinet natuurlijk! (Dat is als je aanneemt dat die problemen inderdaad veroorzaakt worden door klimaatverandering én dat die klimaatverandering weer op zijn beurt veroorzaakt wordt door de mens) Nergens meer bosbranden als we een windmolenpark extra op zee zetten! Geen hittegolven meer door zonneenergievelden neer te zetten op landen van onze boeren!

Het is zó simpel! Wij, Nederland, kunnen álle problemen van de héle wereld oplossen! Is het niet schitterend! En alles dat we daarvoor nodig hebben is de moed (kuch) om door te pakken!

Ongelooflijk. Wat een waanzin. Wat een megalomanie. En wat een gevaarlijke gekheid. Dit kun je écht alleen maar verwachten van die gekken geleid door Jesse Klaver. Nou ja, én door die gestoorde D66’ers natuurlijk. Die zijn eigenlijk geen haar beter.