Jan Roos schoffeert in Italië vakantie vierende GroenLinks salonsocialist: ‘Op de fiets?’

Corinne Ellemeet. Wie kent haar niet? Nou ja, dat geldt ongetwijfeld voor de meeste mensen. Want deze vrouw is niet heel bekend in ons land. En dat is zonde. Want mevrouw is een ge-wel-dig voorbeeld van de hypocrisie van onze enige echte communistische-groene partij.

Corinne is Kamerlid voor GroenLinks. In die hoedanigheid stemt ze steevast voor belachelijke, onbetaalbare en zelfs dictatoriale plannen wat betreft klimaat… én corona. Oh ja, ze kan werkelijk geen genoeg krijgen van dat soort gekte. Vliegen moet zo ongeveer verboden worden! Mensen vieren maar lekker in eigen land vakantie! Zonnepanelen overal! Minder vaak douchen, want klimaat!

En wat corona betreft: meer, meer, meer beperkingen, steeds weer. Want corona is zo gevaarlijk, daar moeten we de hele samenleving voor plat leggen. Testen hier, testen daar, testen overal. Horeca dicht, winkels dicht, vanuit huis werken. Vooral niet op visite gaan bij familie. En natuurlijk afstand houden. Heel. Veel. Afstand. Houden.

Corinne vindt het allemaal geweldig. Dit soort gezeik bijvoorbeeld:

De oorzaak van de extreme regen die de wateroverlast veroorzaakte is een bel koude lucht. Klimaatverandering speelt daarbij een rol. Weerman en klimaatwetenschapper @PKuipersMunneke legt uit hoe het zit. #Nieuwsuur pic.twitter.com/BBy7sCdCh2 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 17, 2021

Maar wat wekt de verbazing? Mevrouw laat heel blij weten op Twitter dat ze vakantie aan het vieren is in… Italië. Kijk maar, daar zit ze met haar dure zonnebril op te genieten van het zomerse weer waar mensen die in Nederland blijven alleen maar van kunnen dromen:

In Italia. Zo heerlijk pic.twitter.com/biWJMuXSmJ — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) August 3, 2021

Opiniemaker Jan Roos heeft dé perfecte reactie op deze foto:

Op de fiets, hoop ik? https://t.co/jPPctAot51 — Jan Roos (@LavieJanRoos) August 4, 2021

“Op de fiets, hoop ik?”

Inderdaad. Want als mevrouw Ellemeet het serieus meent dat “het klimaat” zo ontzettend gevaarlijk aan het worden is, dat we allemaal doodgaan als niet onmiddellijk “iets” doen, dat we de planeet kapotmaken door onze manier van leven, dan is het natuurlijk volstrekt bezopen om met het vliegtuig of de auto naar Italië te gaan.

Als dat niet zo is bewijst dit eigenlijk één ding: dat ze haar eigen klimaatretoriek helemaal niet gelooft. Dat ze best weet dat het gezeik van haar en haar partij volstrekt overdreven is. Dat het nergens op slaat, en dat ze het alarm doen afgaan terwijl het allemaal best meevalt.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over corona, een ziekte die mede door haar officieel de A-status kreeg, net als onder meer ebola.Al die corona-extremisten roepen dat vakantiegangers voor een nieuwe golf gaan zorgen. En wat doet mevrouw Ellemeet? Die gaat lekker naar Italië; lekker meesurfen op de golf waar de paniekzaaiers zo bang voor zijn.

Ook hier geldt: of deze dame is hypocriet tot op het bot, of ze weet dat het allemaal wel meevalt met de ernst van het probleem.

Ik zou het antwoord eigenlijk wel willen weten. Want, terwijl deze vrouw zelf van het leven geniet in Italië, vervloekt ze de gewone Nederlander systematisch tot een rotleven met allerhande beperkingen.