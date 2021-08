Duitse media openen de aanval op dictatoriale coronamaatregelen: ‘Een methode van terrorismebestrijding wordt ingezet!’

Het heeft tijden geduurd, en in Nederland is het nog steeds niet het geval, maar bij onze oosterburen zijn de media dan eindelijk iets van wakker aan het worden. Want – jawel! – ze hebben de aanval zowaar ingezet op hun eigen kabinet vanwege de totaal belachelijke coronamaatregelen die daar ingevoerd (gaan) worden.

De Telegraaf lijkt bereid te zijn het Duitse voorbeeld de komende tijd ietwat na te volgen, want die krant besteedt zowaar aandacht aan de berichtgeving in de Duitse kranten. Die Welt wordt bijvoorbeeld geciteerd. “Geschonden vertrouwen in de rechtsstaat is moeilijk te genezen. Het wantrouwen blijft. De controle- en restrictiefeestjes van de Duitse politiek als zogenaamde coronamaatregelen gaan verder,” schrijft hoofdredacteur Ulf Poschardt bijvoorbeeld. Ook heeft hij het over de “massale inbreuk op grondrechten.”

“Meer dan een voorproefje van de dystopie van een politiestaat, geeft dit blijk van de gigantische onbeholpenheid van de politiek verantwoordelijken, wanneer een methode van terrorismebestrijding wordt ingezet bij onschuldige families,” schrijft hij geheel terecht vervolgens.

In Duitsland gaat de zogenaamde 3G-regel (gevaccineerd, genezen of negatief getest) gelden. De vaccinatiesamenleving is daar binnenkort een feit. Dit is natuurlijk totalitair tot op het bot, en wordt nog erger als je bedenkt dat mensen de test ook nog eens helemaal zelf moeten betalen. Let wel, zonder één van die drie g’s komen Duitsers dan bijna nergens meer binnen. Geen bezoek aan de kapper of andere contactberoepen voor mensen zonder een ‘g’. En de horeca is al helemaal off limits.

Ook de Frankfurter Allgemeine roert zich. De kop van het artikel? ‘De meest brutale verbroken belofte van deze regering.” In het stuk, dat geciteerd wordt door De Telegraaf, wordt vervolgens gesteld: “Kubicki ziet een ’dreigende vaccinatieplicht’ in de nieuwe aankondigingen van de federale regering. Die heeft altijd gezworen dat er geen verplichte vaccinatie zou komen. Maar het geplande einde van gratis testen is ’extreem asociaal’.”

En jawel, ook Bild is woest en wordt geciteerd door de VVD-krant. “Constitutioneel gezien maakt het niet uit of je een verplichte vaccinatie ook als zodanig aanwijst, of deze verbergt achter een term als 2G in plaats van 3G. Want qua doelstellingen en werking is het gelijk aan een directe vaccinatieplicht als de overheid niet-gevaccineerde mensen uitsluit van het maatschappelijk leven.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. En ja, dat is ongelooflijk erg.

De Nederlandse politiek kopieert altijd wat er in Duitsland gebeurt. Als onze mainstream media dat nu ook doen zie ik de komende maanden toch met iets van hoop tegemoet. Want ons kabinet kan alleen wegkomen met dictatoriaal wanbeleid omdat de media het laten gebeuren. Als zij de aanval openen, is het afgelopen met dit coronafascisme.