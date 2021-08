Ministerie durft niet te zeggen of ondernemers ongevaccineerden mogen weigeren: ‘Dat is aan de rechter’

Het ministerie van Volksgezondheid durft het niet aan om een uitspraak te doen over of bedrijven ongevaccineerde klanten mogen weigeren of niet. “Het is eventueel aan de rechter om een oordeel te vellen over een Utrechtse dansschool en enkele reisorganisaties die zo’n vaccinatiebewijs eisen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

In Nederland zijn we weer druk bezig met kijken naar andere landen en wat voor idiote maatregelen zij nemen of toestaan. En na het bericht over een Utrechtse dansschool die alleen volledig gevaccineerden toe wil laten, laait die discussie alleen maar verder op.

Een goed moment om het ministerie van Volksgezondheid te vragen over deze kwestie, zo dacht men bij de NOS. Maar die geven dus niet thuis. Sterker nog, ze sluiten niet uit dat het in sommige gevallen gewoon is toegestaan!

“Normaal gesproken mag dat niet. Maar de rechter zou in principe kunnen oordelen dat op dit moment de veiligheid zwaarder weegt dan bijvoorbeeld de privacy of het recht om niet gediscrimineerd te worden”, zo staat in het artikel. Door de tijdelijke coronawet is dit waarschijnlijk zelfs gewoon mogelijk.

Nou spreekt die coronawet over vier specifieke branches (horeca, de cultuursector, evenementen en prof-sportwedstrijden), maar een rechter zou het in principe breder kunnen trekken ‘omwille van de veiligheid’. Zo’n rechter zou daarmee echter wel een héél gevaarlijk precedent scheppen, want hij offert daarmee de grondrechten van burgers op voor een vaag idee van veiligheid.

Gezien het effect van de deltavariant op gevaccineerden, waaruit blijkt dat zij het virus ook gewoon over kunnen dragen, is er niet echt een argument te maken dat zo’n vaccinatiesamenleving (want dat wordt het dan) de samenleving veiliger maakt. Als een rechter zo’n zaak voorgeschoteld krijgt, dan moet hij echt bij zichzelf te rade gaan over waarom het onder ‘normale’ omstandigheden ook alweer niet is toegestaan om op basis van medische gegevens te discrimineren.