Naïeve Angela Merkel: ‘Russische gaspijpleiding Nord Stream 2 mag geen geopolitiek wapen worden’

Bondskanselier Angela Merkel heeft een slappe poging gedaan om Oekraïne gerust te stellen met betrekking tot Nord Stream 2. Met de gaspijpleiding wordt Russisch gas straks buiten Oekraïne om naar Duitsland getransporteerd, waardoor Rusland grotere invloed op Oekraïne én op Duitsland uit zou kunnen oefenen. Maar volgens Merkel zou Nord Stream 2 niet als geopolitiek wapen ingezet mogen worden. Niks aan de hand dus!

Duitsland heeft onder Angela Merkel de eigen geopolitieke positie verzwakt en die van Rusland versterkt, door akkoord te gaan met de aanleg van Nord Stream 2. Omdat Duitsland zijn kerncentrales aan het uitschakelen is, en dus voor energie afhankelijk is geworden van Russisch gas, heeft president Poetin binnenkort enorme invloed.

Voor Oekraïne is de aanleg van de gaspijpleiding al helemaal ongunstig, want dat land was altijd het doorvoerland voor Russisch gas. Enerzijds maakte ze dat afhankelijk van Rusland, maar het maakte ze ook tot een strategische locatie (en het leverde ze geld op). Duitsland gooit Oekraïne dus voor de leeuwen én verzwakt tegelijkertijd zijn eigen positie.

En het enige wat Merkel hierover heeft weten te zeggen tegen de president van Oekraïne Volodymyr Zelensky, die zich terecht zorgen maakt, is dat hij zich geen zorgen moet maken. Het is alsof je een geladen wapen aan een crimineel geeft, dat tegen het hoofd van iemand aanzet en vervolgens zegt dat de crimineel de trekker niet mag overhalen. Niks aan de hand dus!

Zowel Amerikaans president Biden als bondskanselier Merkel hebben beide gezegd dat Oekraïne een doorvoerland moet blijven. Alleen weten ze allebei nog niet precies hoe ze dat voor elkaar willen gaan krijgen. Oekraïne wordt gewoon aan zijn lot overgelaten, alleen durven Merkel en Biden dat niet openlijk te zeggen. En daar komt ook bij dat tegen de tijd dat de pleuris uitbreekt omdat de doorvoercontracten aflopen, Merkel en Biden allang weg zijn. Logisch dat Zelensky hier geen vertrouwen in heeft.