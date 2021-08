Navo-landen gaan luchthaven Kaboel veilig stellen voor evacuatie Afghanistan

Na een spoedberaad bij de Navo-raad, waar dertig ministers van Buitenlandse Zaken bij aangesloten waren, is de kogel door de kerk: de Navo gaat het vliegveld op Kaboel veiligstellen voor evacuatie uit Afghanistan.

Hoewel diverse Navo-landen al personeel en Afghaanse hulpen hebben weten te evacueren, zijn er nog steeds mensen die wachten op een vliegtuig. De Taliban schijnt het vertrek te bemoeilijken door overal controleposten te hebben opgesteld, waardoor niet iedereen een veilige doorgang kan vinden tot het vliegveld van Kaboel.

De Navo zegt de evacuatie uit Afghanistan voornamelijk te willen veiligstellen voor het eigen personeel, maar door de militaire aanwezigheid op het vliegveld zullen ook andere landen hiervan profiteren. Tegelijkertijd vormt deze stunt een soort van machtsprojectie. Navo-topman Jens Stoltenberg zegt tegen het AD dat “de Navo niet zal dulden dat Afghanistan een nieuwe uitvalsbasis of veilige schuilplek wordt voor terroristen.” De afgelopen twintig jaar zijn er vanaf Afghaans grondgebied geen terreuraanslagen georganiseerd. We zullen erop toezien dat dit zo blijft”, aldus Stoltenberg.

Voor de Navo is dit een uitgelezen kans om zijn eigen bestaansrecht te onderstrepen. Door nu militair in te grijpen helpen ze Navo-lidstaten die zelf hebben zitten slapen, waardoor ze mogelijk levens redden. Tegelijkertijd geven ze een signaal af naar de Amerikanen, Chinezen, Russen én de Taliban dat ze nog steeds meedoen op het wereldtoneel.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En het mooiste van alles is dat het waarschijnlijk een relatief veilige operatie zal zijn. De Taliban wil op dit moment koste wat het kost voorkomen dat er een conflict ontstaat, want dat zou direct escaleren. Dan is de Taliban in een mum van tijd de grip op het land weer kwijt, omdat er dan enorme chaos ontstaat. Daar is op dit moment helemaal niemand bij gebaat, vooral de mensen die nog terug moeten worden gehaald naar veilige landen niet. Mooi dus dat de Navo relatief snel krachtig optreedt.