Nederlanders in groten getale naar buitenland voor festivals door falend kabinetsbeleid: ‘In Nederland mag niks’

Terwijl er in Nederland geen grote festivals mogen worden georganiseerd zijn er wél grote festivals in onze buurlanden. Vandaar dat veel Nederlanders dus besluiten om op festivalseizoen te gaan in het buitenland. Wat de frustratie van de evenementenbranche in ons land alleen maar groter maakt. Het kromme kabinetsbeleid in Nederland zorgt ervoor dat mensen in andere landen vertier zoeken.

Omdat de blunderende Nederlandse ministers het niet voor elkaar hebben gekregen om een goed werkend ‘testen voor toegang’-beleid in elkaar te flansen, werd het festivalseizoen op Nederlandse bodem maar geschrapt. Meerdaagse festivals en grote festivals mogen tot 1 of 20 september niet doorgaan. Het heeft er alle schijn van dat het kabinet na die data ook niet gaat versoepelen.

Het levert grote protesten op in Nederland. Vorig weekend gingen tienduizenden mensen de straat op om de evenementenbranche een hart onder de riem te steken. Toch lijkt het kabinet niet erg onder de indruk te zijn geweest van de protesten, want versoepelen lijkt er voorlopig niet in te zitten. Het gevolg hiervan is dat veel Nederlanders dan maar naar festivals in het buitenland gaan, dat meldt de Telegraaf.

Kabinetsbeleid is financiële strop voor veel festivals

Want in onder meer Duitsland en België hebben ze wel succesvol een testbeleid kunnen implementeren om festivals door te laten gaan. Ondertussen hebben we het na de faalacties met ‘Dansen met Janssen‘ én het frauderen bij het ‘testen voor toegang’ niet meer geprobeerd. Dit ten nadele van de gehele evenementenbranche. Zij moeten nu al de gehele zomer met strikte regels werken. Terwijl onze zuider- en oosterburen wél flexibele regels kennen.

Nu zie je dus dat jongeren en festivalgangers naar het buitenland trekken om daar hun vertier te zoeken. Het gevolg is natuurlijk dat je als overheid minder zicht hebt op wat deze mensen nu doen. Als je in Nederland nu wél een goed testbeleid had ingevoerd dan had je én meer zicht gehad op eventuele nieuwe besmettingen én had je de evenementenbranche niet een nieuwe grote financiële klap verkocht.