Festivalbranche laaiend en komt in verzet: ’21 augustus protestmars!’

De evenementen- en festivalbranche is woest dat het kabinet de zoveelste belofte om de maatregelen te laten varen heeft gebroken. Daarom wordt er op 21 augustus een grote protestmars georganiseerd. Op die manier hoopt de branche druk te zetten op het kabinet. Ja, je leest het goed: de festivalbranche komt eind-de-lijk in verzet. Dat werd tijd!

Festivalorganisatoren, personeelsleden en artiesten gaan op 21 augustus op verschillende plekken in het land demonstreren. Dat laten ze weten in een brief aan festivalgangers.

De mars heeft zelfs al een naam. “Unmute Us.” Een website is ook al klaar – ongetwijfeld omdat de branche ondertussen wist met welke pappenheimers ze van doen heeft.

“Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken,” aldus de branche.

“Zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren. De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken.”

Maar liefst 300 organisaties hebben de brief mede-ondertekend. Het gaat ondermeer om de organisaties achter festivals Amsterdam Open Air, Valhalla en Strafwerk.

Natuurlijk wil de branche dat ook met name jongeren eindelijk iets van zich laten horen. In het verleden waren jongeren rebels. Ze schopten onrust. Tegenwoordig hebben we alleen maar jongeren die precies doen wat ze verteld wordt. Als de overheid roept dat ze moeten springen vragen zij, “hoe hoog?” én “hoe vaak?”

Dit terwijl dit kabinet jongeren overduidelijk háát.

De manier waarop er wordt omgegaan met de evenementenbranche raakt juist jongeren. Zij kunnen op deze manier nauwelijks nog van het leven genieten; wat natuurlijk ook het doel is van de boven-ons-gestelden, die alle plezier uit de samenleving willen verbannen. Iedereen moet depressief gemaakt worden.

Als jongeren én deze branche nu nog niet in actie komen gaat het nooit gebeuren. En dan komt de staat weg met dit wanstaltige, dictatoriale wanbeleid.

De festivalbranche leidt het verzet. Waar blijven de jongeren?