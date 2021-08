Nederlandse Greta Thunberg: Walgelijke klimaatlobby schuift opnieuw kind naar voren om zin door te drukken

Omdat het IPCC-rapport, en alle heisa die dat veroorzaakt, nog niet het gewenste effect heeft, zet de klimaatlobby álle zeilen bij. Een 14-jarig meisje heeft een ‘klimaatbrief’ naar demissionair premier Rutte gestuurd, maar nu blijkt de Nederlandse Greta Thunberg een trekpop van de klimaatlobby te zijn.

Klimaatdrammen

Het is ook altijd hetzelfde met die zielige klimaatlobby. Rekenmodellen en doemscenario’s worden als keiharde feiten neergezet. En daarna kan op de emotie worden gespeeld.

Lief en naïef

Op die manier kan iemand als klimaatprinses Greta Thunberg uitstekend worden verdedigd. Dan is het geen ‘naïef meisje’ die als boegbeeld wordt gebruikt voor een stel lobbyisten, maar een ‘goed ingelezen kind’ dat zich zorgen maakt om de toekomst van de wereld.

De nieuwe Thunberg

Maar Thunberg is inmiddels bijna volwassen en te bekend, dus moet er een nieuw kind verschijnen. Dit keer is het aan de 14-jarige Rosalinde Leijdekker uit Heiloo. Die schreef, zomaar uit het niets, een ‘klimaatbrief’ aan demissionair premier Rutte. “Ik hoop dat Rutte het probeert te begrijpen. Misschien is hij niet diegene die leeft als al deze problemen er zijn. Maar de nieuwe generatie wel, en dat is ook zijn volk”, zegt ze in haar brief.

Doortrapte klimaatlobby

Maar zoals altijd het geval is bij dit soort activistische meiden, is er ook hier iets niet in de haak. Het ‘onschuldige’ meisje dat gewoon een betere wereld wil, blijkt volgens GeenStijl de dochter te zijn van de directeur van een klimaatlobby-investeringsfonds.

Gratis reclame

Het NRC publiceert de brief, de NOS schrijft er een artikel over en NPO Radio 1 nodigt haar uit voor een interview. Goedkopere reclame is er niet! Zij vermelden de connectie niet, of vinden het zelf waarschijnlijk niet eens relevant. Het is natuurlijk ook een mooier verhaal wanneer je kunt doen alsof ‘de nieuwe generatie’ opstaat tegen onrecht en zo jong al actief betrokken is bij de eigen toekomst. Jammer dat het, net als bij die Thunberg, geen relatie tot de realiteit heeft.

En zo wordt de Nederlandse Greta Thunberg dus vol ingezet door onze propaganda-verspreidende media. Wat een schok!