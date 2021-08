NPO-journalist Lammert de Bruin pakt kabinet aan vanwege IC-bedden: ‘NUL euro geïnvesteerd. Wanbeleid!’

Het is ongelooflijk, maar zo heel af en toe opent een lid van de NPO zijn of haar ogen, en wordt een beetje wakker. Vandaag geldt dit voor Lammert de Bruin, van de radio en EenVandaag. Want hij stelt nu op Twitter dat het onbegrijpelijk is dat het kabinet “NUL” euro geïnvesteerd heeft in extra IC-bedden, terwijl al anderhalf jaar bekend is dat dit wel moet. “Wanbeleid,” concludeert hij alleen nog wel naïef.

Vanochtend waarschuwden ziekenhuizen in kranten dat we heel binnenkort weer te maken krijgen met ongelooflijke drukte op de IC’s. Er zijn namelijk gewoon niet genoeg bedden; niet in deze tijden van een pandemie, tenminste. Geert Wilders heeft daar meteen furieus op gereageerd door terecht te stellen dat het ongekend is dat, toen hij een motie indiende om dit te voorkomen, de coalitie daar tegen stemde.

Wanbeleid

Nou, de PVV-leider is niet de enige die dit gebrek aan IC-bedden opmerkelijk vindt. Datzelfde geldt voor NPO-journalist Lammer de Bruin. Want, stelt hij, hoe kan het eigenlijk dat er welgeteld “NUL s geïnvesteerd in extra IC bedden en personeel?!”

Zijn conclusie is dat er sprake is van “wanbeleid.”

Hoe kan het dat er het afgelopen anderhalf jaar NUL euro is geïnvesteerd in extra IC bedden en personeel?! #wanbeleid https://t.co/MyoN8y065E — Lammert de Bruin (@lammert) August 25, 2021

Prutsers

Ondernemer en podcaster Erik de Vlieger denkt het antwoord wel te weten op De Bruins vraag. “Omdat we door prutsers geregeerd worden Lammert. Dat is nu zo langzamerhand wel duidelijk?” reageert hij.

Omdat we door prutsers geregeerd worden Lammert. Dat is nu zo langzamerhand wel duidelijk? https://t.co/OX4DkQjhqU — ⚓️ Tweep des Vaderlands Kapitein de Vlieger #TdV (@DevliegerErik) August 25, 2021

Ah. Maar er is een klein probleem met die verklaring. Want de kans dat ál die kabinetsleden én leden van de coalitie daadwerkelijk zo “incompetent” zijn dat ze niet bevatten dat er extra IC-bedden moeten komen, is natuurlijk niet-bestaand. Zo dom kan niemand zijn; en al helemaal niet álle meest hooggeplaatste politici in ons land.

Opzet

Nee. We moeten erkennen dat het bewust beleid is. Er wordt willens en wetens voor gekozen om onvoldoende IC-bedden te hebben.

Waarom ze dat doen, dat is dan weer open voor interpretatie. Daar kunnen we van mening over verschillen. Maar we zullen toch echt toe moeten geven dat er eigenlijk wel sprake moet zijn van opzet.