Oeps! Woningnood treft ook Afghaanse vluchtelingen, want azc’s zitten óók vol

De Nederlandse overheid wil zo graag deugen, maar de realiteit is toch wat weerbarstiger. Nu er eindelijk toch wat Afghaanse vluchtelingen naar Nederland zijn gehaald, blijken we nauwelijks plek voor ze te hebben door de woningnood. De azc’s puilen uit en woningen zijn er ook niet, wat nu?

Dit is wat je krijgt als er totaal geen plan ligt voor een situatie die zich op ieder moment voor had kunnen doen en nu keiharde realiteit geworden is. Op stel en sprong moesten er vluchtelingen uit Kaboel worden opgehaald, maar nergens is er echt plek om ze kwijt te kunnen. Nu worden ze nog opgevangen in kazernes van Defensie.

Al meer dan een jaar wordt er beweerd dat de woningnood niets met asielzoekers en vluchtelingen te maken heeft, maar nu lopen asielzoekers wel tegen hetzelfde probleem aan. Statushouders, die bij het zoeken van een woning kennelijk voorrang krijgen op reguliere Nederlandse burgers, kunnen nergens terecht. Die moeten dus in azc’s blijven, waardoor daar nu ook geen plek meer is voor de Afghaanse vluchtelingen.

Het kabinet schuift, net zoals altijd, het probleem direct weer af op gemeenten en provincies. Die moeten maar snel extra opvangplekken regelen en nieuwe woonlocaties zien te vinden, meldt de NOS.

Je kunt er nu dus donder op zeggen dat dit voor nog meer frictie in de maatschappij gaat zorgen. Het is namelijk helemaal prima dat er mensen worden opgevangen, helemaal omdat ze zich voor de Nederlandse overheid in hebben gezet, maar straks gaat het ten koste van de eigen bevolking.

Rechts geeft links dan weer de schuld voor het belachelijke immigratiebeleid dat zij voorstaan. En links geeft rechts (of eigenlijk de VVD) de schuld van de woningcrisis. Zo is iedereen weer ontevreden en zitten de vluchtelingen en de Nederlandse burgers weer met de gebakken peren. Nu wordt in ieder geval pijnlijk duidelijk dat dit geen houdbare situatie is.