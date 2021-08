Onnozele NOS praat burgers aan dat ze effect op klimaat hebben: ‘Alle beetjes helpen, écht waar!’

Bij de NOS gaan ze ook aan de haal met het VN-klimaatrapport en vragen ze zich af: Wat kun je als burger zelf doen, en heeft het zin? Vervolgens praten ze over nietige inspanningen die totaal geen zoden aan de dijk zetten, maar je wel een fijn gevoel geven.

Minder vlees eten, zonnepanelen, in eigen land op vakantie: het heeft allemaal zin, zegt Pim Nusselder van Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie heeft berekend wat de klimaatwinst is van gedragsverandering. Als alle tien de aanbevelingen zouden worden opgevolgd, dan zou iedere Nederlander een slordige 10.000 kilo CO2 per jaar kunnen besparen. Dan ben je echter wel zo’n extreme veganist die alleen op vakantie gaat om de hoek op de camping (met de fiets!).

“We zijn met meer dan 17 miljoen in dit land, en 17 miljoen mensen samen kunnen een hele grote bijdrage leveren”, zegt Nusselder. Maar het is duidelijk dat hij, en het hele artikel, zich voornamelijk richten op Nederland. De impact van andere landen laten ze eigenlijk gewoon buiten beschouwing.

Eigenlijk doen ze hier gewoon alsof een land met minder inwoners dan Peking toch wel een aardige invloed kan hebben. Dat is absoluut onzin. We kunnen redelijk goed meten hoeveel Nederland uitstoot en hoeveel minder we zouden kunnen uitstoten. Het effect is ronduit bedroevend, vooral als je je bedenkt dat een land als China, met meer dan een miljard inwoners, de komende negen jaar fors meer zal blijven uitstoten.

Het is weer zo’n typisch artikel die de impact van de Nederlandse consument grof overschat en de oplossingen en bijdragen klein en behapbaar maakt. Eigenlijk is het een vorm van zelfkastijding die de NOS ons aan probeert te praten: Geef maar vast het goede voorbeeld en pas je complete leven aan, in de hoop dat miljarden Chinezen en Indiërs uiteindelijk óók het licht gaan zien. Alsof zij het IPCC-rapport niet hebben gelezen (hebben ze wel, doen ze niets mee).

De focus voor de aanpak van klimaatverandering zou bij de grootste vervuilers moeten liggen. Qua vervuiling de grootste landen eerst, de grootste bedrijven daarna. Die schaal werk je af en als het dan nog niet goed genoeg is kun je na gaan denken over maatregelen, zoals korter douchen en een paar zonnepanelen op je dak. Bij de NOS richten ze zich op de splinter omdat ze de balk niet willen zien.