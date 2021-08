Oud-Ajacied Bryan Roy moet voor de rechter verschijnen vanwege dreigtweet aan het adres van Mark Rutte

Ex-profvoetballer Bryan Roy moet volgende maand voor de rechtbank verschijnen omdat hij via sociale media demissionair premier Mark Rutte zou hebben bedreigd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het Parool.

“We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte (..)”, schreef iemand in april op Twitter. De 51-jarige oud-international en Ajacied Roy reageerde daar vervolgens in straattaal op: “Headshot krijgtie straks.” Naar aanleiding van die reactie moet Roy zich in september voor de rechter verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat Roy al door de politie is verhoord en dat het OM in alle stilte de zaak al een tijdje in onderzoek had.

Roy kwam in zijn loopbaan 32 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde van 1988 tot 1992 als linksbuiten voor Ajax Amsterdam.