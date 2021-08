Pepijn van Houwelingen (FVD) veegt vloer aan met intolerante onderwijs-deuger

Na Thierry Baudet opent ook zijn partijgenoot Pepijn van Houwelingen nu frontaal de aanval op de onderwijs-deuger van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet dat andersdenkenden eruit wil werken. “Het doel is natuurlijk om niet alleen ons de mond te snoeren maar vooral om gelijkgezinden die ons zouden willen steunen preventief te ontmoedigen en het zwijgen op te leggen,” schrijft Van Houwelingen. En daarin heeft hij honderd procent gelijk.

Het was ongelooflijk wat Michiel Beute onlangs uit zijn vingers kreeg voor de Volkskrant. Want dit afdelingshoofd op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag wil het onderwijs gebruiken om alle rechtse geluiden kapot te maken. En hij komt daar nog eerlijk voor uit ook. Zoals wij eerder al uitlegden was zijn artikel niets meer of minder dan een links-totalitaire column.

De man had het over “gif” toen hij refereerde aan de denkbeelden van Forum voor Democratie en de PVV. En, oh ja, hij schreef dat het onderwijs gebruikt moet worden om dat soort denkbeelden bewust de nek om te draaien. Daarbij liet hij weten dat rechtse onderwijzers niet voor de klas horen te staan. En zelfs een leerling die kritiek had op de Deugcultuur op zijn school kreeg een veeg van de mantel. Als het aan Beute lag hadden ze de leerling zijn diploma gewoon afgenomen. Want niet-politiekcorrect.

Na een felle reactie op die haatcolumn van Thierry Baudet heeft FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen nu ook van zich laten horen. Voor Ongehoord Nederland legt hij uit dat het doel van deze Deugers overduidelijk is om andersdenkenden het zwijgen op te leggen.

“Deze afdelingsleider bewees met zijn stuitend domme en intolerante opmerking natuurlijk alleen maar het gelijk van zijn leerling en dat was ongetwijfeld ook de reden dat deze dappere en slimme scholier met zijn kritiek wachtte tot na zijn diploma-uitreiking,” schrijft Van Houwelingen.

“De vrijheid van meningsuiting in ons land is inmiddels op sterven na dood. ‘Andersdenkenden’, dat wil zeggen ‘vrije geesten’ met een nog werkend gezond verstand die de opiniehegemonie die wordt opgelegd vanuit het inmiddels volledig geradicaliseerde politieke ‘midden’ verwerpen, worden langzaam maar zeker aan alle kanten ongehoord de duimschroeven aangedraaid. Door censuur op sociale media, video’s van onze partij zijn bijvoorbeeld van YouTube verwijderd, via openlijk nazistische oproepen voor het instellen van een ‘Berufsverbot’ voor andersdenkenden, niet alleen door de heer Beute, maar ook vanuit bijvoorbeeld de universitaire wereld en, de NRC godbetert kwam hiermee vorige week op de proppen, door bankrekeningen van andersdenkenden te blokkeren.”

Want, concludeert hij, het doel van de Deugers is tweeledig. “Het doel is natuurlijk om niet alleen ons de mond te snoeren maar vooral om gelijkgezinden die ons zouden willen steunen preventief te ontmoedigen en het zwijgen op te leggen. Zo ontstaan wat de Duitse wetenschapster Noelle-Neuman een halve eeuw geleden ‘zwijgspiralen’ heeft genoemd. Dergelijke zwijgspiralen zijn het begin van het einde van het open publieke debat maar ook het begin van het einde van de open en vrije samenleving.”

Zo is het maar net. Maar dat is natuurlijk precies de bedoeling. Want Deuglinks wíl geen open en vrije samenleving. Het wil een gesloten systeem waarin alleen mensen met de juiste mening nog iets van zich mogen laten horen.

Mooi stuk dus van Pepijn van Houwelingen, en wat heeft hij gelijk dat hij de grond gelijk maakt met deze vreselijke Onderwijs-Deuger.