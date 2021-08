Thierry Baudet (FVD): ‘Juist Deugvolk is intolerant, feitenvrij, en verdraait opvattingen van tegenstanders!’

FVD-leider Thierry Baudet schrijft dat Deugvolk dat populisten ervan beschuldigt oneerlijk te zijn, zich juist zelf steevast schuldig maakt aan oneerlijke redeneringen, leugens, en van verdraaiingen. “Veel onverdraagzamer kan het niet,” dan de denkbeelden van het Deugvolk. En gelijk heeft hij.

Michiel Beute

Enkele dagen geleden schreef Michiel Beute een waanzinnige linkstotalitaire column voor de Volkskrant. Nou publiceert die krant wel vaker dat soort hatelijke verhalen, maar dit keer was anders. Beute is namelijk afdelingshoofd bij het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Meneer heeft in het onderwijs dus nogal wat in te brengen.

Zijn verhaal kwam erop neer dat het onderwijs actief gebruikt moet worden om partijen als Forum voor Democratie en de PVV zwart te maken. “Veel elementen van het populisme staan haaks op goed burgerschap en goed onderwijs. Scholen moeten het bestrijden,” schreef de gek. Vervolgens had hij de euvele moed om het gedachtegoed van die partijen zelfs weg te zetten als “gif.”

Thierry Baudet reageert

FVD-leider Thierry Baudet heeft van de Volkskrant nu de kans gekregen om te reageren op deze typische Deugvolk-column. En dat is maar goed ook. Want de Forum voor Democratie-man fileert het haatstuk van Beute op schitterende wijze.

Hij begint met het zogenaamde “argument” van Beute dat populisten vol haat zitten en de waarheid verdraaien. “Maar het opmerkelijke is dat juist de mensen die dit betogen, zélf schuldig zijn aan feitenvrije verwijten, intolerantie en het (bewust) verdraaien van de opvatting van de tegenstander. In zijn artikel geeft Beute daarvan onbedoeld een perfect voorbeeld,” schrijft Baudet. Daarmee refereert hij aan het feit dat Beute het diploma wil afpakken van een leerling die de euvele moed heeft in zijn afstudeerspeech kritiek te leveren op zijn school vanwege intolerantie.

“Veel onverdraagzamer kan het niet,” schrijft Baudet over de opvattingen van de onderwijsdeuger.

Drie onderwerpen

Vervolgens gaat Baudet in op de opmerking van Beute dat een PVV’er eigenlijk niet eens voor de klas zou mogen staan. En dit geldt in zijn ogen ook voor “docenten die niet ‘geloven’ in klimaatverandering, voor docenten die een pandemie die de wereld platlegt een hoax noemen.’ Sterker: een school moet volgens Beute ‘van de daken schreeuwen’ dat ‘het gif’ wordt bestreden dat ‘Geert Wilders, Thierry Baudet en de hunnen in onze samenleving injecteren’.”

“Klimaatverandering bestaat – maar in welke mate en met welke oorzaak is onderwerp van wetenschappelijk debat,” reageert Baudet. “Racisme bestaat en het diversiteitsdenken waar Beute zo enthousiast van wordt is daar – paradoxaal genoeg – misschien wel een voorbeeld van. Maar wat de beste manier is om de nationale gemeenschap te beschermen en toch open te staan voor nieuwkomers is een open vraag. De meningen verschillen. En over corona – tja, zelfde verhaal.”

Safe Space

“Waarom zou je krampachtig je eigen opvatting moeten beschermen – immuniseren voor kritiek?” vraagt Baudet zich tenslotte af. “Waarom die behoefte aan een safe space voor de eigen denkbeelden? Vanwaar de brutaliteit om de ideeën van honderdduizenden, zo niet miljoenen, kiezers in Nederland te stigmatiseren?”

Het antwoord op die vraag van Thierry Baudet is natuurlijk dat Deugvolk doodsbang is voor tegenspraak. Die lui wéten dat ze een open en eerlijk debat van hun levensdagen niet kunnen winnen. Daarom proberen ze elk debat bij voorbaat stil te slaan. Ze moeten wel.

Een prima column van de FVD-leider. En wat verrassend dat de Volkskrant het stuk zowaar gepubliceerd heeft!