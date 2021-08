Afdelingshoofd gymnasium in Volkskrant: ‘Bestrijd het gif van Wilders en Baudet. Geen PVV’ers voor de klas’

In de Volkskrant van vandaag schrijft “afdelingshoofd op het Christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag, Michiel Beute, dat het onderwijs actief gebruikt moet worden om scholieren te “beschermen” tegen het “gif” van Geert Wilders en Thierry Baudet. Zelden heeft een grote krant zó’n overduidelijk totalitaire column afgedrukt. Schaamteloos!

In wat echt alleen maar een walgelijke links-totalitaire column genoemd kan worden roept Michiel Beute van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, zijn onderwijscollega’s op om het klaslokaal te gebruiken om te ageren tegen de PVV, Forum voor Democratie en andere partijen die door hem gezien worden als “extreemrechts.” Daarbij wil hij ver gaan. Heel ver. Want eigenlijk mogen mensen die op zulke partijen stemmen wat hem betreft helemaal niet eens voor de klas staan.

Weg met het gif

“Veel elementen van het populisme staan haaks op goed burgerschap en goed onderwijs. Scholen moeten het bestrijden,” vindt deze zogenaamd christelijke onderwijsman. “Het onderwijs moet zich bewust zijn dat zij voor sommige leerlingen misschien wel het enige en het laatste tegengif zijn. Hoe kan een school dat tegengif toedienen?”

Het antwoord daarop bestaat uit meerdere delen. Het belangrijkste deel is dat mensen die op de door hem ongewenste partijen stemmen hardhandig uit het onderwijs gestoten moeten worden. “We moeten onszelf de vraag durven stellen of een PVV’er wel voor de klas kan staan,” schrijft deze verlichte geest. “Hoe kun je een veilig klimaat creëren als je uitsluiting voorstaat?”

Maar PVV’ers zijn niet de enigen die hij uit het onderwijs wil verbannen. “Hetzelfde geldt voor docenten die niet ‘geloven’ in klimaatverandering, voor docenten die een pandemie die de wereld platlegt een hoax noemen en voor docenten die leugens vertellen of verdedigen,” gaat hij stalinistisch verder.

En, wat vind je Michiel, moeten we dat soort tuig ook maar even naar de goelag sturen?

Nou, eigenlijk wel, is daarop het antwoord.

Fatsoen moet je doen

“Sta voor de normen: gelijkheid, vrijheid en fatsoen,” schrijft hij vervolgens hoogst ironisch. Want gek genoeg vind ik het juist heel onfatsoenlijk om mensen uit te sluiten. “Herhaal het. Zet het op schoolgebouw. Schreeuw het van het dak.”

“Racisten zijn fout. Ontkenners van de opwarming van de aarde zijn fout. Liegen is fout. Hier op school leren we wat goed is. We bestrijden het gif dat, en hier moeten we toch echt met de billen bloot, Geert Wilders, Thierry Baudet en de hunnen in onze samenleving injecteren. Onmiskenbaar.”

“Alleen als je dat erkent, kun je het bestrijden” gaat de fatsoensridder verder. “Wie zijn ogen daarvoor sluit, laat scholieren in de steek. En daarmee de maatschappij. Zonder normen zijn we reddeloos verloren.”

Links totalitaire wannabe dictators

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit kan in Nederland: de Volkskrant publiceert een artikel waarin Thierry Baudet en Geert Wilders gif worden genoemd. Maar: vergis je niet, dit is de ware aard van progressief links. Link ís nu eenmaal intolerant tot op het bot. Dat is altijd zo geweest, en dat zal altijd zo blijven. Het is de reden dat elke écht hard-links regime altijd uitdraait op een dictatuur.

Stalin. Mao. Lenin. Kim. Castro. Stuk voor stuk waren het linkse ‘progressieven’ die in naam van ‘de wereld verbeteren’ een dictatuur vestigden waarin andersdenkenden werden uitgesloten en erger… en behandeld werden als ‘gif.’ Moderne neocommunisten als Michiel Beute zijn geen haar beter.