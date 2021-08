Thierry Baudet: ‘Deze herfst komt er een Forumstorm, gemeenten worden bastion tegen BBB-beleid van Rutte IV’

Thierry Baudet en zijn kompanen van Forum voor Democratie trekken weer door het land met hun Vrijheidskaravaan. Ik sprak met de FVD-leider en vroeg hem hoe het is om op pad te zijn, wat de energie is, wat hij hoopt te bereiken, en welke kant dit nou eigenlijk opgaat. Nou, zei Baudet, hij verwacht heel veel goeds van dit jaar. Want de Vrijheidskaravaan die rondtrekt is “slechts een voorproefje van de Forumstorm die in de herfst naar dit land komt.” Die storm moet erin uitmonden dat er een stevig bastion komt van Forum-gemeenten die waanzinnig Build Back Better-beleid van het kabinet tegenhouden, aldus Baudet.

Terwijl de meeste politici van hun vrije tijd probeerden te genieten deze zomer gingen Thierry Baudet, Pepijn van Houwelingen, Gideon van Meijeren en al die andere FVD’ers juist op pad met hun Vrijheidskaravaan. Ze reizen het hele land door om mensen te ontmoeten, met hen van gedachten te wisselen, en hen te motiveren voor de toekomst. Want hoewel je soms bang bent dat de vijanden van de vrijheid deze strijd gaat winnen geeft Baudet de moed nog lang niet op. Sterker nog, hij heeft een plan. En dat plan zie je nu uitgevoerd worden.

Eenheid

“Terwijl mensen zich alleen maar bezighielden met de onrust bij FVD eind vorig jaar en ook dit jaar nog heb ik achter de schermen hard gewerkt aan het opzetten van een ijzersterke organisatie,” aldus Baudet. “Dat is gelukt. We zijn intern sterker dan ooit, en daar gaan we de vruchten heel binnenkort al van plukken. FVD staat nu als een huis.”

Goed om te horen, natuurlijk, en het is indrukwekkend om te zien hoe de Vrijheidskaravaan van Baudet maar door blijft denderen. Overal komen er mensen op af – van alle leeftijden en achtergronden.. “In studentensteden veel jongere mensen, maar in dorpen en dergelijke juist weer wat oudere mensen. We zijn nu écht – meer dan ooit – een dwarsdoorsnede van het volk,” zegt Baudet dan ook.

Daar is hij blij mee. Want Baudet is op een missie. “Ik heb een enorm gevoel van urgentie,” legt hij uit. Hij zit daarom vol energie. Het is vervelend dat het moet, “ik denk echt dat het beangstigend is wat er gebeurt. Maar we hebben ontzettend goede energie en zitten in een enorm goede flow.”

Toekomstperspectief

Wat de toekomst betreft ziet Baudet die tegenwoordig weer behoorlijk rooskleurig in, in ieder geval wat betreft het succes van FVD. “De Vrijheidskaravaan die je deze zomer ziet is slechts een voorproefje van de Forumstorm die later dit jaar zal losbarsten,” aldus Baudet. Hij ziet namelijk elke dag weer dat steeds meer mensen positief reageren op de vrijheidsboodschap van FVD, en dat steeds meer mensen klaar zijn met het ronduit dictatoriale wanbeleid van het kabinet.

“Mensen die het heel belangrijk vinden om erbij te horen – er is een groep mensen in Nederland die zichzelf heel chique vinden – die heb je minder. Je hebt meer mensen die vrij denken, vrije geesten. Maar opnieuw denk ik dat we een zeer groot deel van de bevolking aan ons kunnen aan binden,” gaat Baudet verder.

Hij denkt daarbij in gemeenten als Volendam en Urk – maar ook in bijvoorbeeld Heerhugowaard waar de Vrijheidskaravaan vandaag op af ging – aan een score van 25% tot 30%. “Er zijn echt gemeenten waar wij 20-25% kunnen halen; Volendam, Urk, maar ook in Heerhugowaard. Ook Den Helder. Waar wij structureel meer dan 15% hebben gescoord, ook bij de laatste verkiezingen toen wij heel erg verzwakt waren. Ik denk echt dat we kunnen gaan meebesturen, wethouders kunnen leveren, en dingen tegen kunnen houden.”



Baudet zet vol in op gemeenten

En dat is nodig ook. Want de Vrijheidskaravaan wordt gebruikt om volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen toe te slaan. “Verkiezingen doen er natuurlijk zeker toe, en dat geldt al helemaal voor gemeenteraadsverkiezingen,” legt Baudet dan ook uit.

Na de formatie gaan we zien dat het kabinet “een heleboel vervelende dingen gaat eisen van de gewone Nederlander. Diversiteitsbeleid. Vegetarisme gaat worden opgedrongen. AZC’s. Al die wokedingen – ik denk dat ze in heel Nederland Zwarte Piet eruit willen gooien,” zegt Baudet.

“Ik wil de gemeente gaan gebruiken als bastion tegen het Build Back Better-beleid van het komende kabinet,” gaat hij verder. “Een bastion, een schild. Wij kunnen vanuit de gemeente tegenwicht bieden. We kunnen dingen echt tegenhouden. Gemeenten sturen BOA’s aan. Als de gemeenteraad zegt, ‘je gaat gewoon niet handhaven op coronaregels’, dan kan het Rijk op zijn kop gaan staan maar dan gebeurt er níks.”

“Op die manier willen wij ook scholen” gaan beïnvloeden, stelt Baudet vervolgens. “Gemeenteraden gaan over schoolbesturen. Wij zeggen dan in onze gemeente, geen prikbussen op onze schoolpleinen.”

Want de “gemeente is machtiger dan de provincie en misschien ook nog wel dan de Tweede Kamer.” Dit komt doordat gemeenten het beleid dat van bovenaf wordt opgelegd daadwerkelijk moeten uitvoeren. Als er Forumgemeenten zijn waar de gemeenteraad dat simpelweg weigert is het einde oefening voor het wanbeleid van het kabinet. Den Haag kan dan roepen en gillen wat het wil, maar het kan niets doen. Game over.

PVV

Baudet zet dus vol in op machtsovernames in gemeenten. En ja, dan ziet het er natuurlijk goed uit voor Forum voor Democratie. Want zoals de politicus zei in ons gesprek, “we zien nu bij de formatie dat al die partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – één grote kartelsmurrie zijn. Als je dat niet wilt is er maar één partij op wie je kunt stemmen: FVD.

Wat betreft de PVV, daarover heeft Baudet ook wel iets te zeggen. “De PVV is op immigratie en klimaat echt wel een partij waarmee we het eens zijn. Maar wat corona betreft zitten we op een héél andere lijn. Geert Wilders draagt een mondkapje, laat zich vaccineren, gaat mee in dat hele verhaal. Hij wil in plaats van mondkapjes een landelijke ventilatiecampagne.

“Dat is gewoon slappe hap,” zegt Baudet. “Daar heb je niets aan. De PVV gaat op dat gebied veel te veel mee in het mainstream narratief.”

“Misschien gaat het lampje nog branden. Maar hij moet echt nog een hele slag maken.”

Succes

Het aparte is dat de mainstream media nog steeds niet inzien dat FVD echt hard bezig is om zich in een fantastische positie te manoeuvreren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als je de partij ook maar een beetje volgt kun je niet anders dan zien dat er steeds meer energie en enthousiasme is en dat er een hele grote groep van bijzonder actieve mensen betrokken is bij de partij.

Het zou mij dan ook niet verbazen dat Baudet zijn droom voor gemeenten gaat verwezenlijken; dat FVD volgend jaar hard toeslaat… en dat Forum de macht kan overnemen in talloze gemeenten.

Laten we het hopen.