Politiebonden eisen dat burgemeester Halsema streep zet door plan ‘onafhankelijke waarnemers’: ‘Of anders…’

Politiebonden eisen dat burgemeester Halsema een streep zet door het kinderachtige plan van de Amsterdamse fracties van GroenLinks en D66 om ‘onafhankelijke waarnemers’ in te zetten bij het preventief fouilleren. Doet ze dat niet, dan volgen er mogelijk acties.

De Amsterdamse politie wordt met het plan voor ‘onafhankelijke waarnemers’ door de lokale coalitiepartijen GroenLinks en D66 als een stel kleuters behandeld, die net zo racistisch als sommige Amerikaanse agenten zou zijn. Beide gemeentefracties zijn er heilig van overtuigd dat de Amsterdamse agenten aan etnisch profileren doen tijdens het fouilleren van verdachten.

In een multiculturele stad als Amsterdam is zo’n verdenking ronduit belachelijk en zeer beledigend voor de agenten die hun stad zo veilig mogelijk proberen te maken. Immers, als ze echt voornamelijk de gekleurde Amsterdammers eruit zouden pikken, puur omdat de agenten racistische motieven zouden hebben, dan betekent dit dat ze blanke verdachten moedwillig zouden laten lopen. En zeg nou zelf, het is toch vrij onaannemelijk dat die agenten een oogje toeknijpen, met het risico dat er een paar uur later een steekpartij plaatsvindt die ze hadden kunnen voorkomen?

Halsema en de Amsterdamse fracties van GroenLinks en D66 geven met dit plan voor ‘onafhankelijke waarnemers’ juist wél het signaal dat de politie niet te vertrouwen is en dat is ook precies de reden dat de politiebonden nu zo woest zijn, meldt De Telegraaf.

Maar naast dat belachelijke signaal blijkt ook dat die ‘onafhankelijke waarnemers’ niet vooraf gescreend worden. De agenten vrezen dus dat er een stel BIJ1-achtige activisten hen de hele tijd in de nek lopen te hijgen. Dan mag je voor iedere gekleurde Amsterdammer die je aanhoudt meteen tekst en uitleg geven, zelfs als je tijdens het fouilleren een mes hebt gevonden.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat Halsema en de gemeenteraad zullen afwijken van het plan, wat betekent dat de politiebonden daadwerkelijk met acties zullen moeten komen. En hopelijk zetten ze het door als dit de situatie blijft, want agenten moeten gewoon hun werk kunnen blijven doen.