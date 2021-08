Politiebonden woest op Femke Halsema: “Wij zullen ons beraden welke stappen we gaan zetten”

De politiebonden vinden het volkomen onacceptabel dat Femke Halsema niet tegemoet komt aan hun eis om “waarnemers” tijdens wapencontroles te schrappen. En dus liggen ze op ramkoers met de extreemlinkse Amsterdamse burgemeester. Heel goed.

Het kon de komende tijd weleens flink uit de hand lopen tussen de politiebonden en Femke Halsema. De eersten hebben haar namelijk dringend verzocht civiele “waarnemers” bij wapencontroles te schrappen. Die waarnemers komen er op initiatief van radicaal-linkse politiehatende BLM-groeperingen die de politie van systematisch racisme beschuldigen. Het zal niemand verbazen dat de politie daar geen trek in heeft. Want de Nederlandse politie ís niet racistisch. En agenten moeten gewoon hun werk kunnen doen, zonder dat er een BLM-achtige gek over hun schouder meekijkt.

Nou, slecht nieuws: mevrouw Halsema denkt daar heel anders over. Want die waarnemers worden niet geschrapt. De politiebonden kunnen hun wens dus op hun welgevormde blauwe buik schrijven. BLM is belangrijker dan de politie – in de gedachten van Halsema tenminste.

Reacties

“Erg teleurstellend”, zegt Gerrit van de Kamp van politiebond ACP. “Wij zullen ons beraden welke stappen we gaan zetten.” Hij voegt daar aan toe dat ze zich niet achter politieke spelletjes kan verstoppen. Misschien dat de gemeenteraad dit in meerderheid wil, maar het is niet aan de raad, maar aan háár om te beslissen wat er gebeurt.

“Pijnlijk dat er kennelijk meer vertrouwen is in de mensen die de politie wantrouwen dan in de agenten zelf,” zegt ook voorzitter Jan Struijs van politiebond NPB.

Wel zorgelijk, maar niet schokkend

Daar is natuurlijk geen woord van gelogen. Behalve dan dit: het is niet “teleurstellend,” omdat iedereen die Halsema ook maar een beetje kent dit besluit al lang had zien aankomen. De Amsterdamse burgermoeder (haha!) is namelijk écht een product van extreemlinks. Ze háát alles waar Nederland historisch voor staat, en ze is een fanatiek aanhanger van die hele gestoorde BLM-ideologie.

Amsterdam zit er mooi mee opgescheept, met deze politiehater. Het zal je burgemeester maar zijn.