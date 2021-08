Poolse regering bezwijkt onder druk Europese Commissie: rechterlijke tuchtkamer wordt ontmanteld

De Poolse regering lijkt toch een stapje terug te doen in de strijd met de Europese Commissie. Afgelopen nacht verliep het ultimatum dat was gesteld door Brussel en de Poolse regering lijkt nu toch enkele aanpassingen te gaan doorvoeren. De afgelopen weken hebben de Polen zich kranig verweerd tegen de alsmaar groter wordende druk vanuit Brussel, maar lijken voorlopig deze strijd te staken.

Al geruime tijd liggen zowel Polen als Hongarije in de clinch met de bestuurlijke elite van de Europese Commissie. Hongarije zou volgens de EU-bobo’s een strijd tegen de LHBTI-gemeenschap uitvechten en Polen zou de rechtsstaat ondermijnen. De Poolse regering deelt deze mening absoluut niet.

Zij ergeren zich al tijden aan de bemoeienis vanuit Brussel en ze hebben gelijk gekregen van het Poolse hof. De wetgeving van Polen zelf is belangrijker dan het Europees recht – de uitspraak was tegen het zere been van de EU. Sindsdien lopen de twee instituten een strijd uit te vechten over een Poolse tuchtkamer voor rechters.

NU.nl meldt dat de Poolse regering toch de strijd heeft gestaakt. Er was vanuit de EU een ultimatum gesteld en de Poolse overheid lijkt nu toch enkele aanpassingen te gaan doorvoeren, waardoor de tuchtkamer toch wordt ontmanteld.

De strijd tussen de Europese Commissie en de Poolse regering

De Europese Commissie, met als gretige EU-pestkop Frans Timmermans in de gelederen, aarzelde niet om Polen financieel aan te pakken mocht de tuchtkamer er komen. De Poolse regering lijkt nu toch het zekere voor het onzekere te nemen en zich voorlopig te schikken naar de wensen van de EU. Een financiële straf kan het land flink wat problemen opleveren, dus was het de grote vraag of de Polen de gok wilden wagen.

De EU heeft laten zien dat ze als maar genoeg druk uitoefenen op economisch zwakkere landen, deze landen uiteindelijk braaf zullen luisteren naar de opdrachten van Brussel.