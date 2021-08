Progressieve coalitie in gevaar: PvdA-leden dreigen samenwerking met GroenLinks te torpederen

De PvdA zit met een enorm probleem, want kennelijk is toch niet de gehele achterban het eens met de plannen van de partij om samen met GroenLinks een slappe fusie aan te gaan en in een coalitie met de VVD te stappen. Bij de aankomende PvdA-ledenraad bestaat de kans dat het plan voor de ‘Kaag-coalitie’ van tafel wordt geveegd.

Het idee van de machtsbeluste partijtoppen van de PvdA en GroenLinks om in de coalitie te komen was redelijk simpel. Men maakte de geesten van de achterbannen via de media rijp voor een fusie, maar het woord ‘fusie’ moest dan wel vermeden worden. Dat bleek namelijk toch niet zo lekker te liggen bij veel stemmers.

Dus werd er gekozen voor een wel héél ‘innige samenwerking’: een fusie in daad, maar niet in woord. Bij de PvdA en GroenLinks deden ze net alsof iedereen gek was, want natuurlijk had iedereen door dat dit eigenlijk gewoon een fusie was. Ondertussen bleven de beide partijen bij hoog en laag volhouden dat er brede steun was voor deze ‘samenwerking’, terwijl het ze eigenlijk gewoon om de macht gaat.

Door zo duidelijk te maken dat GroenLinks en de PvdA één blok gingen vormen, leek de strijd eigenlijk al gestreden. Het nieuwe kabinet zou een ‘Kaag-coalitie’ gaan worden, vooral omdat D66 de ChristenUnie bijna weg heeft gepest. En daarmee zou de enige kans op een alternatieve coalitie zijn vervlogen.

Maar nu wordt de PvdA mogelijk door de realiteit ingehaald omdat een ledengroep, die tegen een coalitie met de VVD is, dreigt met een motie te komen om de PvdA ervan te weerhouden mee te doen in het nieuwe kabinet, meldt De Telegraaf. Als dat lukt dan ligt de PvdA uit de race én GroenLinks ook. Jesse Klaver heeft namelijk altijd beweerd alléén samen met de PvdA te willen regeren.

En als die beide partijen zijn uitgeschakeld, heeft D66 ook niet meer zoveel te willen. De rollen zijn dan volledig omgedraaid, omdat de VVD en het CDA dan de ChristenUnie erbij kunnen halen en zo druk uit kunnen oefenen op Kaag en haar partij. Binnen de kortste keren ontstaat er dan een beeld dat het D66 is die de boel loopt te traineren. En als dat beeld maar lang genoeg blijft hangen, dan worden ze daar bij de eerstvolgende verkiezingen op afgestraft.