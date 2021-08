PvdA’ers vechten elkaar de tent uit om kabinetsdeelname: ‘De leden moeten zich eerst uitspreken’

Er is flink wat trammelant ontstaan binnen de gelederen van de PvdA. Partijleden staan over de kwesties fuseren en kabinetsdeelname lijnrecht tegenover elkaar. Europarlementariër Paul Tang heeft samen met voormalig campagneleider Pieter Paul Slikker een brief gestuurd naar alle leden met de oproep de deelname aan de formatie met de VVD niet te blokkeren. Veel leden zijn woedend op de brief, want zij bepalen zélf wat de partij wel of niet moet doen.

Veel PvdA’ers zijn op hun teentjes getrapt door het nieuws dat hun partij mogelijk wel wil fuseren met GroenLinks en dat de partij graag wil deelnemen aan de formatie. De brief van Tang en Slikker, laatstgenoemde is in de race om partijvoorzitter te worden, valt slecht bij sommige leden. Er is namelijk net een motie ingediend om de formatiegesprekken met de VVD wél te blokkeren, aldus de Telegraaf. PvdA-leden staan dus lijnrecht tegenover elkaar wat betreft kabinetsdeelname.

In de brief laten de heren weten ook dat moties voor of tegen een fusie met GroenLinks niks toevoegen aan de aanstaande ledenraad. En juist dit soort opmerkingen schieten in het verkeerde keelgat van PvdA-leden, zij menen terecht dat de leden van de partij bepalen wat de toekomst is. Of dat nu wel of niet fuseren betreft of wel of niet deelnemen aan kabinet Rutte IV.

Idee kabinetsdeelname verdeelt PvdA

Uiteraard mogen partijprominenten hun opvattingen hebben, maar andere leden van de partij op zo’n dwingende en belerende manier toespreken is natuurlijk niet de meest slimme zet. Veel PvdA’ers hechten wél waarde aan de mening van andere leden: “Onze ledendemocratie is er een om te koesteren. Onze partij bestaat uit allerlei verschillende opvattingen. Ik kijk er naar uit dat onze leden zich zaterdag over een en ander mogen uitspreken. De suggestie van een kandidaat-voorzitter dat leden nu niet aan zet zijn is onbegrijpelijk.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De belangen van enkele partijprominenten lijken aardig te botsen met die van de ‘gewone’ leden. Het gaat zaterdag een uiterst interessante ledenraad worden. Mogelijk wordt zaterdag wel bepaald of de PvdA definitief afscheid neemt van het idee van kabinetsdeelname.