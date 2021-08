PVV woest op massa-immigratie promotend kabinet: ‘Nigeriaanse asielterrorist probeerde 7 mensen te vermoorden!’

Endurance B. (24) heeft geprobeerd niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, niet eens zes… maar zéven mede-asielzoekers op brute wijze te vermoorden in het asielzoekerscentrum in Echt. Dat stelt het OM, en hij wordt dan ook aangeklaagd. De PVV heeft furieus gereageerd op dit nieuws. “Deze waanzin” van het onbeperkt binnenlaten van allerlei mensen uit allerhande landen, eist de partij, “moet stoppen!”

De Nigeriaanse asielzoeker Endurance B. wordt vervolgd omdat hij maar liefst zeven onschuldige mensen op extreem brute wijze probeerde af te slachten in april van dit jaar. Hij stak met een mes in op die andere asielzoekers. Onder de beoogde slachtoffers van de gestoorde psychopaat was een vrouw met een baby op haar rug.

Het is allemaal te walgelijk voor woorden. En het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit soort tuig ons land is ingekomen. Dat vindt ook de PVV. Want twee Kamerleden voor die partij, Gidi Markuszower en Geert Wilders zelf, hebben volstrekt terecht keiharde Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Nigeriaanse asielzoeker probeert 7 mensen, waaronder een vrouw die een baby vasthield, te vermoorden. Waarom laat de #VVD deze asielterroristen nog steeds Nederland binnen. Schriftelijke vragen met @GeertWildersPVV. Deze waanzin moet stoppen! pic.twitter.com/7deTD6z9eh — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) August 5, 2021

“Kunt u verklaren waarom deze asielterrorist Nederland is binnengekomen en waarom u deze levensgevaarlijke messentrekker vrij liet rondlopen?” willen Markuszower en Wilders onder meer weten.

En “bent u het met de PVV eens dat de Nederlander er schoon genoeg van heeft dat u dit soort buitenlanders nog steeds met honderden per week ons land binnenlaat?” Het antwoord daarop zal kostelijk zijn om te lezen, want natuurlijk kan de staatssecretaris niet anders dan zijn kop diep in het zand steken.

Vervolgens komt de PVV met een keiharde vraag die de verantwoordelijkheid voor terroristische aanslagen van asielterroristen terecht neerlegt bij het kabinet. “Bent u het met de PVV eens dat u als bestuurder medeverantwoordelijk bent voor de aanslagen die asielzoekers plegen in Nederland aangezien u, ondanks het overduidelijke gevaar, ze maar blijft binnenhalen?”

Pats. Zo, die kan de staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in haar zak steken. Maar natuurlijk is dit precies wat heel veel Nederlanders denken als ze dit soort vreselijk nieuws lezen; het had allemaal voorkomen kunnen worden als het kabinet de deur niet wagenwijd openzette voor allerlei tuig.

Hop, laat het kabinet hier maar eens antwoord op geven – en dan zonder de schuld af te schuiven!