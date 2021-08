Rutte heeft begrip voor ergernis over formatieproces, maar zegt nog steeds niets over GroenLinks en PvdA

Demissionaire premier Rutte laat nog steeds niets los over het formatieproces, ook niet of hij een formatiepoging met PvdA en GroenLinks wil wagen. “Ik weet dat jullie je kapot ergeren dat we zo weinig kunnen zeggen”, zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer.

Het gaat bij het formatieproces natuurlijk helemaal niet om dat Rutte en de andere partijleiders zo weinig kunnen zeggen, zoals hij tegen de NOS zeg, maar omdat ze bewust de keuze maken om niets te zeggen. Het is werkelijk te belachelijk voor woorden dat er zó lang wordt gedaan over een formatie waarvan iedereen het er over eens was dat het een ‘snel formatieproces‘ moest worden.

Maar het feit dat de ChristenUnie tijdens het formatieproces een beetje naar de achtergrond is verdwenen en GroenLinks en de PvdA juist vol in de schijnwerpers staan, schetst al een aardig beeld van wat Rutte ons wil voorschotelen. Het geklungel met het stemproces bij de PvdA-ledenraad, waar een motie over niet regeren met Rutte het op miraculeuze wijze niet gehaald heeft, is daarbij olie op het vuur.

Wie het formatieproces dus een beetje heeft gevolgd is waarschijnlijk niet alleen pissig over het feit dat er niets over gezegd wordt, maar heeft ook een gevoel dat de partijen de boel aan het belazeren zijn. De verkiezingsuitslag was namelijk hartstikke duidelijk: de linkse partijen hebben keihard verloren.

En dat GroenLinks en de PvdA door middel van een ‘fusie’, die geen fusie mag heten, de eigen kiezers proberen te bedonderen, is nog tot daar aan toe. Maar dat de VVD en het CDA hier nog steeds geen keiharde ‘nee’ tegen hebben gezegd, is minimaal net zo kwalijk. En het ergste van allemaal is nog wel dat op deze manier straks mogelijk een kabinet tot stand komt dat Kaag volledig in de kaart speelt. Iemand die op iedere mogelijke manier de verantwoordelijkheid op anderen afschuift, ook wanneer het om mensenlevens gaat.